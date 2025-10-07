59 की उम्र में भी 30 के दिखते हैं मिलिंद सोमन, ये है उम्र को मात देने वाली उनकी फिटनेस का राज

Milind Soman youth secret: कभी 'मेड इन इंडिया' म्यूज़िक वीडियो से दिलों पर राज़ करने वाले मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन आज भी फिटनेस की मिसाल हैं. 59 की उम्र में भी मिलिंद सोमन की फिटनेस देखकर हर कोई हैरान है. मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन आज भी अपनी उम्र से 20 साल छोटे लगते हैं. उनका राज किसी महंगे जिम या डाइट प्लान में नहीं, बल्कि एक बेहद सिंपल ब्रेकफास्ट में छिपा है. जानिए सुबह मिलिंद सोमन क्या खाते हैं और कैसे यह उनकी एनर्जी और यंगनेस का सीक्रेट बन गया है.

59 साल की उम्र में जहां लोग एनर्जी ड्रिंक और सप्लीमेंट्स पर निर्भर हैं, वहीं मिलिंद अब भी 20 साल के नौजवान जैसे दिखते हैं. लोग अक्सर पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या करते हैं वो? तो जवाब है, उनका सिंपल ब्रेकफास्ट.

ब्रेकफास्ट जो बन गया फिटनेस का मंत्र (Milind Soman exercise routine)

मिलिंद सोमन अपने दिन की शुरुआत किसी एक्सोटिक स्मूदी या महंगे प्रोटीन शेक से नहीं करते.

वो सुबह उठते ही खाते हैं भीगा हुआ चना (black chana), कुछ भीगे बादाम, और पीते हैं गुनगुना पानी.

उनका मानना है कि 'शरीर को ज्यादा नहीं, बस सही चीज़ें चाहिए.'

सिंपल डाइट, स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट (Milind Soman diet plan)

भीगे हुए चने में होता है प्रोटीन, फाइबर और आयरन, जो मसल्स को मजबूत करते हैं और लंबे समय तक एनर्जी देते हैं.

बादाम देता है हेल्दी फैट और ब्रेन को बूस्ट करता है.

मिलिंद कहते हैं कि 'जब शरीर हल्का और नेचुरल चीज़ों से भरा होता है, तो एनर्जी खुद-ब-खुद बढ़ जाती है.'

हर दिन का नियम – नेचर के साथ तालमेल (Milind Soman morning routine)

मिलिंद का फिटनेस मंत्र सिर्फ डाइट तक सीमित नहीं है. वो रोज़ाना नंगे पैर दौड़ना, ठंडे पानी से नहाना और नेचर के करीब रहना अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं.

उनका कहना है कि, 'हमारा शरीर मशीन नहीं, प्रकृति का हिस्सा है. जब हम नेचर से जुड़ते हैं, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है.'

उम्र नहीं, सोच बनाती है आपको जवान (fitness tips in Hindi)

मिलिंद सोमन का जीवन सबक देता है कि फिट रहने के लिए महंगे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स की नहीं, बल्कि सही आदतों की जरूरत है.

उनका सिंपल ब्रेकफास्ट और नेचर-लविंग रूटीन हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा