बेवफाई का नया नाम है Micro Cheating, प्यार में छिपा नया खतरा

Micro-Cheating: माइक्रो-चीटिंग दिखने में छोटी बातें हैं, लेकिन इनके असर बड़े होते हैं. ये आदतें रिश्ते में विश्वास और इमोशनल कनेक्शन को धीरे-धीरे खत्म कर सकती हैं.

बेवफाई का नया नाम है Micro Cheating, प्यार में छिपा नया खतरा
प्यार में छुपा नया धोखा 'Micro Cheating' से रिश्तों में आ रही दरार

Micro Cheating In Relationship: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते पहले से ज्यादा जटिल हो गए हैं. जहां पहले धोखा सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिजिकल चीटिंग तक सीमित था, अब इसकी परिभाषा बदल चुकी है. सोशल मीडिया और डिजिटल कनेक्शन ने कपल्स के बीच नए तनाव पैदा कर दिए हैं. इन्हीं में से एक है Micro-Cheating, जो दिखने में मामूली लगती है, लेकिन रिश्ते की नींव हिला सकती है.

क्या है माइक्रो-चीटिंग? (emotional cheating vs micro-cheating)

माइक्रो-चीटिंग कोई बड़ा अफेयर नहीं होता, बल्कि यह छोटे-छोटे ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि यही आदतें पार्टनर के बीच दूरी और अविश्वास पैदा करती हैं.

  • जैसे, किसी खास दोस्त से जरूरत से ज्यादा बातें करना.
  • चैट्स और मैसेज छिपाना.
  • किसी और की बार-बार तारीफ करना.
  • एक्स की यादों में खोए रहना.
  • ये सब मिलकर रिश्ते को कमजोर कर देते हैं.
माइक्रो-चीटिंग के 6 बड़े संकेत (how to deal with micro-cheating)

छुपी हुई चैट्स और मैसेज (Relationship cheating signs)

अगर पार्टनर मोबाइल छुपाने लगे, मैसेज डिलीट करने लगे या हाइड चैट्स रखे, तो यह रिलेशनशिप में ईमानदारी की कमी का इशारा है.

एक्स की कहानियों में खो जाना (Modern relationship problems)

पुराने रिश्ते की बातें बार-बार करना मौजूदा रिलेशनशिप को कमजोर बना सकता है.

छोटे-छोटे झूठ (what is micro-cheating)

बातें छुपाना या मैसेज नजरअंदाज करने का नाटक करना भी माइक्रो-चीटिंग का हिस्सा है.

जरूरत से ज्यादा तारीफ (Relationship me cheating)

किसी खास व्यक्ति की बार-बार तारीफ करना इस बात का संकेत है कि उसके लिए दिल में "एक्स्ट्रा जगह" बन चुकी है.

सच छुपाना (signs of micro-cheating)

अगर पार्टनर किसी शख्स के बारे में दोस्तों या फैमिली से सच्चाई छुपाए, तो यह केवल सामान्य दोस्ती नहीं है.

सोशल मीडिया पर ओवर एक्टिविटी (relationship tips)

किसी खास अकाउंट पर बार-बार कमेंट, लाइक और डीएम करना सबसे आसान संकेत है कि कुछ गड़बड़ है.

क्यों खतरनाक है माइक्रो-चीटिंग? (examples of micro-cheating)

रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं. जब पार्टनर छोटी-छोटी बातें छिपाने लगे या किसी और को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगे, तो धीरे-धीरे रिश्ते में दूरी आने लगती है. शुरुआत में यह मजाक या सामान्य चीज लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह बड़ा धोखा बन जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

