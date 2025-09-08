विज्ञापन

Gen Z का नया क्रश 'Book Boyfriend', जानें क्या है ये ट्रेंड

Book Boyfriend ट्रेंड भारत में Gen Z के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है. किताबों के रोमांटिक किरदार अब उनके रिलेशनशिप गोल्स और डेटिंग बायो का हिस्सा बन गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Gen Z का नया क्रश 'Book Boyfriend', जानें क्या है ये ट्रेंड
बुक्स से डेटिंग बायो तक… बढ़ रहा है Book Boyfriend ट्रेंड

Book Boyfriend New Trend: आज की जेनरेशन को अक्सर कहा जाता है कि वह किताबों से दूर हो गई है, लेकिन भारत के Gen Z युवाओं ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है. अब नॉवेल्स और रोमांटिक कहानियों के किरदार ही उनके नए क्रश बन रहे हैं. यह ट्रेंड है 'Book Boyfriend', जो तेजी से सोशल मीडिया और डेटिंग (relationship trend) प्रोफाइल्स पर छा रहा है.

ये भी पढ़ें:- लव की नई परिभाषा, जानें क्यों 'Contra Dating'की दीवानी हो रही है Gen Z

क्या है Book Boyfriend ट्रेंड? (Gen Z dating trends 2025)

  • साधारण शब्दों में कहें तो 'Book Boyfriend' उन काल्पनिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है, जो रोमांटिक नॉवेल्स या कहानियों में मिलते हैं. Gen Z इन किरदारों को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, बल्कि अपने रिलेशनशिप गोल्स और डेटिंग बायो में भी शामिल करने लगे हैं.
  • किसी के लिए यह बुकस्टोर डेट का सपना है.
  • किसी के लिए बारिश और किताबों की खुशबू में रोमांस.
  • और किसी के लिए ग्रीन फ्लैग हीरो जैसा पार्टनर.

ये भी पढ़ें:- रोज सुबह खाली पेट पिएं किशमिश का पानी, सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का मिटा देगा नामोनिशान

आंकड़े क्या कहते हैं? (Gen Z romance preferences)

टिंडर (Tinder) की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में 'Bookstore' का जिक्र डेटिंग बायो में दोगुना हो गया है (2024 से 2025 के बीच). वहीं, ग्लोबल लेवल पर 'Book Boyfriend' का जिक्र 58% बढ़ा और जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 77% तक पहुंच गया.इससे साफ है कि किताबें अब सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं, बल्कि रोमांस और रिश्तों की नई प्रेरणा बन चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों भा रहे हैं ये काल्पनिक किरदार? (Dating bio ideas India)

  • रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि Gen Z को 'Book Boyfriend' इसलिए आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि इनमें वो खूबियां दिखती हैं, जिनकी तलाश असल जिंदगी में भी होती है.
  • संवेदनशीलता और समझदारी – जो हर रिश्ते की बुनियाद है.
  • खुलकर भावनाएं जताना – इमोशनल ओपननेस जिसे आज की जेनरेशन वैल्यू करती है.
  • गहरी निष्ठा और कनेक्शन – जो रिश्तों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है.

ये भी पढ़ें:- बदलते समाज का नया ट्रेंड...होबोसेक्सुअलिटी डेटिंग, शहरों में तेजी से बढ़ रहा ये चलन

सोशल मीडिया पर मजेदार उदाहरण (Book Boyfriend trend)

  • कुछ यूजर्स अपने बायो में लिख रहे हैं –'Books > Boys (but I'm willing to negotiate)'
  • मेरे दिल तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका किताबों की दुकान पर डेट करना है (The best way to my heart is a date at the bookstore).
  • पुरानी किताबों और बारिश की खुशबू से प्यार है (Love the scent of old books and rain).

ये लाइनें दिखाती हैं कि रोमांस अब किताबों और कहानियों से जुड़कर और भी खूबसूरत हो रहा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Book Boyfriend, Dating, Dating Apps, Dating For Gen Z, Gen Z
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com