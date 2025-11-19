Best Massage Oil: रात में सोने से पहले कौन सा तेल लगाएं? चेहरे की मालिश करने से सुबह तक चमक उठेगा फेस

Massage Badam Oil: सर्दियों में ठंडी हवाएं और शुष्क मौसम त्वचा को सूखा बना सकते हैं. सर्दियों में त्वचा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में त्वचा की नमी खत्म हो जाती है. त्वचा की नमी कम होने से चेहरा रूखा और फटा हुआ हो जाता है. खुजली होने लगती है. इसके अलावा चेहरे पर दाग-धब्बे भी हो जाते हैं. हालांकि, लोग त्वचा को सुंदर और कोमल बनाए रखने के लिए तरह-तरह के मॉइस्चराइजर और क्रीम लगाते हैं, लेकिन इनका कोई खास फायदा नहीं होता. अगर, सर्दियों आपकी त्वचा भी सूखने लगती है और नेचुरल तरीके से त्वचा को कोमल बनाना है तो बस रात को चेहरे पर बादाम का तेल लगाकर सो जाएं. सुबह तक आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार हो जाएगी. यह तेल न सिर्फ त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि उसे अंदर से चमकदार भी बनाता है.

यह भी पढ़ें:- Hot Water Benefits: सर्दी में गर्म पानी पीने से क्या होता है? खाने के बाद गर्म पानी पीने से क्या होगा, जानिए

बादाम के तेल में पोषक तत्व

सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए बादाम का तेल बहुत उपयोगी होता है. बादाम के तेल में त्वचा के लिए जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. बादाम का तेल हल्का होता है. यह तैलीय पन दूर करता है. बादाम के तेल में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा फैटी एसिड होते हैं. इसमें मौजूद जिंक त्वचा को गहराई से पोषण भी देता है. बादाम के तेल के और भी कई फायदे हैं.

त्वचा को मिलेगी चमक

सर्दियों में त्वचा रूखी हो जाती है. बादाम का तेल लगाने से रूखी त्वचा हाइड्रेट होती है. यह त्वचा को दिन भर मुलायम बनाए रखता है. यह त्वचा में चमक भी लाता है. इसे रोजाना लगाने से त्वचा पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है और उसमें चमक आ जाती है. इससे त्वचा न केवल बाहर से, बल्कि अंदर से भी हेल्दी होती है.

बादाम का तेल त्वचा के लिए कमाल का काम करता है. यह हल्का होता है. इसे लगाने के लिए अपना चेहरा अच्छी तरह धोएं. बादाम के तेल की कुछ बूंदें अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें. रात को ऐसे ही सो जाएं. सुबह चेहरा धोने पर आपको बहुत फर्क नजर आएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.