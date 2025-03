प्लास्टिक के टिफिन से तेल और चिकनाई हट नहीं रही है तो यह 2 चीजें डालकर करें साफ, चमक जाएंगे

Easy Tips to Cleaning Plastic Tiffin: किचन में खाना बनाने और खाना खिलाने के लिए कई तरह के बर्तन होते हैं. आज के दौर में जबसे प्लास्टिक का चलन बढ़ा है, घर घर में प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं. खासकर टिफिन पैक करने के लिए प्लास्टिक के बर्तन ही यूज हो रहे हैं. प्लास्टिक के बर्तनों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनकी सफाई (Plastic Tiffin Cleaning Tips) में काफी समय लगता है. इनको रगड़ कर साफ करने के बाद भी इनके अंदर तेल और चिकनाई लगी रह जाती है. कुछ समय तक सही सफाई न हो तो इनसे तेल और चिकनाई (How to Clean Oil Plastic Tiffin) की महक तक आने लगती है. सही से सफाई न होने पर प्लास्टिक के टिफिन पर तेल की परत जमा हो जाती है और टिफिन पीला दिखने लगता है. अगर आप भी इस दिक्कत से दो चार होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसे आसान टिप्स हैं जिनकी मदद से आप प्लास्टिक के टिफिन से तेल और चिकनाई साफ करके उसको बिल्कुल साफ और स्मैल फ्री बना सकते हैं. चलिए ऐसे ही कुछ खास टिप्स (Amazing tips for Cleaning Plastic Tiffin) के बारे में आज बात करते हैं.

नींबू और नमक (Lemon and Salt)

नींबू को साफ सफाई के लिए बहुत कारगर माना जाता है.

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है जो तेल और चिकनाहट को दूर करता है.

नींबू में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसकी मदद से टिफिन पर जमा बैक्टीरिया मर जाते हैं.

नमक भी चिकनाई साफ करने और बदबू दूर करने के लिए यूज किया जाता है.

इसे नींबू के साथ मिलाकर यूज करने पर प्लास्टिक का टिफिन बिल्कुल साफ हो जाएगा.

सबसे पहले आधा नींबू लें, अब इस नींबू पर थोड़ा सा नमक डालें.

अब नींबू को लेकर टिफिन के उस हिस्से पर रगड़े जहां चिकनाई जमी है.

नींबू को टिफिन पर रगड़ कर कुछ देर के लिए छोड़ दें.

इसके बाद गर्म पानी से टिफिन को साफ कर लें.

इससे टिफिन पर जमा चिकनाई और तेल साफ हो जाएगा और बदबू भी दूर हो जाएगी.

बेकिंग सोडा और सिरका (Baking Soda and Vinegar)

बेकिंग सोडा को क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है.

घरेलू सफाई के लिए इसे काफी कारगर कहा जाता है क्योंकि ये गंदगी और चिकनाहट को साफ कर देता है.

बेकिंग सोडा बर्तनों की बदबू भी साफ करता है.

वहीं सफाई के लिए सफेद सिरके को भी फायदेमंद कहा जाता है.

इसकी मदद से बर्तन पर जमा गंदगी, चिकनाई और तेल साफ हो जाता है.

इसका अम्ल बदबू साफ करता है और बैक्टीरिया भी खत्म कर देता है.

बर्तन पर जमा जिद्दी दाग दूर करने के लिए भी सिरका काफी कारगर है.

सबसे पहले एक बाउल में एक चम्मच सफेद सिरका लीजिए.

इसी बर्तन में दो चम्मच बेकिंग सोडा डालिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए.

अब इस पेस्ट को गंदे और चिपचिपे टिफिन पर अच्छी तरह लगा लीजिए.

टिफिन को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए.

कुछ देर बाद गर्म पानी की मदद से टिफिन को स्पंज लगाकर साफ कीजिए.

टिफिन बिल्कुल साफ हो जाएगा और इसकी बदबू भी दूर हो जाएगी.

लिक्विड डिश वॉश (Liquid DishWash)

एक बर्तन में पानी गर्म करें औऱ उसमें लिक्विड डिश वॉश डालें.

अब इस बर्तन में टिफिन को पूरी तरह भिगो दीजिए.

कुछ देर बाद टिफिन निकालें और फिर से लिक्विड डिश वॉश डालकर स्पंज से साफ करें.

इसके बाद साफ पानी से धोकर सुखा लें.

अखबार भी सोख लेगा तेल और चिकनाई (Newspaper Tips)

एक अखबार को गोला बनाकर टिफिन के भीतर बंद करके रख दीजिए.

अखबार टिफिन के अंदर का तेल सोख लेगा.

अखबार का टुकड़ा टिफिन के अंदर से आ रही बदबू को भी खत्म कर देगा.

इससे टिफिन आसानी से साफ हो जाएगा और उसकी बदबू भी खत्म हो जाएगी.

