यूरिक एसिड बढ़ता ही जा रहा है तो बस यह चीज कर देगी एकदम कंट्रोल, जान लें कैसे पीएं

Cinnamon Water for Uric Acid: आजकल बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. यूरिक एसिड अगर शरीर में लगातार जमा होने लगे तो आगे जाकर व्यक्ति गठिया का शिकार बन जाता है. शरीर में अगर यूरिक एसिड (Uric Acid High Level and its Reason) का स्तर बढ़ जाए तो जोड़ो में दर्द बना रहता है और चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है. कई बार यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है कि किडनी स्टोन यानी पथरी की परेशानी हो जाती है और बुखार के साथ तेज बदन दर्द भी होने लगता है. उम्र के साथ साथ शरीर में यूरिक एसिड का भी स्तर बढ़ने लगता है और ऐसे में शरीर की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं. ऐसे में दवा के अलावा आयुर्वेद में कुछ मसालों का जिक्र किया गया है जिनके सेवन से शरीर में जमा यूरिक एसिड को बाहर निकाला जा सकता है. इन्हीं में से एक है दालचीनी का पानी (Cinnamon water benefits in Uric acid). चलिए जानते हैं कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसके लक्षण क्या हैं और साथ ही जानेंगे कि दालचीनी के पानी की मदद से कैसे इसके स्तर को कम किया जा सकता है.

क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड का स्तर (Cause of Increased Uric Acid)

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रोटीन और प्यूरीन युक्त डाइट ज्यादा लेता है तो शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है.

महिलाओं में यूरिक एसिड का सामान्य स्तर 6 मिलीग्राम/डीएल होता है और पुरुषों में ये स्तर 7 मिलीग्राम/डीएल होता है.

अगर यूरिक एसिड का स्तर इससे ज्यादा हो जाए तो स्थिति खतरनाक मानी जाती है.

जब गुर्दे और किडनी ज्यादा प्रोटीन और प्यूरीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है.

अरहर की दाल, राजमा, छोले जैसे फूड्स में प्यूरीन काफी ज्यादा होता है.

इसके अलावा हरे मटर में भी ढेर सारा प्यूरीन होता है.

अल्कोहल का सेवन करने से भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है.

प्रोसेस्ड फूड भी हाई प्यूरीन युक्त माने जाते हैं.

मीठे फूड्स में भी काफी प्यूरीन होता है.

सी फूड जैसे झींगा, क्रेब्स, सार्डिन, एन्कोवी और मैकेरल और रेड मीट के ज्यादा सेवन से भी शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है.

डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध और पनीर भी प्यूरीन से भरपूर होते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाते हैं.

दालचीनी के पानी से कम होगा यूरिक एसिड (Cinnamon Water is good to Reduce Uric Acid)

आयुर्वेद में दालचीनी को ऐसा मसाला कहा गया है जो शरीर के लिए कई तरह के फायदे करता है.

दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं.

यूरिक एसिड में जब शरीर में दर्द होता है तो दालचीनी का पानी दर्द कम करने में मदद करता है.

यूरिक एसिड के दौरान जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करने में दालचीनी का पानी काफी फायदेमंद है.

दालचीनी के पानी में सिनामाल्डिहाइड नामक एंजाइम पाया जाता है जो यूरिक एसिड में काफी कारगर साबित होता है.

दालचीनी का पानी पीने से शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है,इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद मिलती है और यूरिक एसिड घटता है.

गठिया के दर्द में दालचीनी का पानी काफी असर करता है, ये गाउट की सूजन और दर्द को भी कम करता है.

दालचीनी का पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है. मेटाबॉलिक रेट बढ़ने पर शरीर में जमा यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद मिलती है.

यूरिक एसिड में किस तरह पिएं दालचीनी का पानी (How to Drink cinnamon Water to Control Uric Acid)

शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए दालचीनी को पानी में उबालकर पी सकते हैं.

आप दालचीनी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं.

दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीने से भी यूरिक एसिड में फायदा होता है.

दालचीनी को पीसकर गर्म पानी के साथ फंकी लेने पर भी यूरिक एसिड में फायदा होता है.

अगर आप दालचीनी के पानी को सुबह खाली पेट पीते है तो इसका ज्यादा फायदा मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.