नींबू पानी, जीरा पानी, सौंफ का पानी और तुलसी के पत्तों का पानी...न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सुबह खाली पेट कौन सा पानी पीने से क्या फायदे मिलते हैं

Best Water to drink on Empty Stomach: कहा जाता है कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है. खासकर सुबह-सुबह हेल्दी चीजों का सेवन करने से आप फिर पूरे दिन खुद को हेल्दी और एक्टिव महसूस करते हैं. यही वजह है कि आज के समय में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत अलग-अलग हर्ब्स का पानी पीकर करते हैं. इनमें भी नींबू पानी, चिया सीड्स का पानी, जीरा पानी, सौंफ का पानी और तुलसी का पानी सबसे आम है. हर पानी के अपने अलग फायदे होते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट हीरव मेहता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं सुबह खाली पेट कौन सा पानी पीने से आपको क्या फायदे मिलते हैं.

नंबर 1- नींबू पानी (Lemon Water)

हीरव मेहता बताते हैं, अगर आप सुबह खाली पेट नींबू पानी पीते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और बॉडी डिटॉक्स होती है. नींबू में मौजूद विटामिन C शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है. यह पाचन को सुधारता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, जिससे धीरे-धीरे वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है.

खाली पेट जीरे का पानी पीने से फैट बर्न करने और ब्लोटिंग कम करने में मदद मिलती है. जीरा स्वाभाविक रूप से पाचन को बेहतर करता है. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो फैट को तोड़ने में मदद करते हैं. सुबह इसका सेवन करने से पेट हल्का महसूस होता है और गैस की समस्या कम हो सकती है.

चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं. पानी में भिगोने पर ये फूल जाते हैं और जेल जैसा बना लेते हैं. इसे सुबह पीने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है. चिया सीड्स का पानी पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत देता है.

सौंफ का पानी भी पाचन को शांत करता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है. जिन लोगों को अक्सर भारीपन या अपच की समस्या रहती है, उनके लिए सौंफ का पानी बहुत उपयोगी है. यह पेट को साफ रखने और शरीर से टॉक्सिन कम करने में असरदार होता है.

इन सब से अलग सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का पानी पीने से आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने और दिनभर तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है.

इस तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लिए बेस्ट वाटर चुन सकते हैं. सुबह खाली पेट ये हेल्दी ड्रिंक्स पीने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

