बर्फ के पानी में चेहरा डुबाने के क्या फायदे हैं? स्किन की डॉक्टर ने बताया Ice Water में चेहरा डुबाते समय क्या नहीं करना चाहिए

Dunking Face In Ice Water: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हमेशा हेल्दी, फ्रैश और ग्लोइंग नजर आए. इसके लिए लोग तमाम तरह के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. तो कुछ कई तरह के घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. इन्हीं नुस्खों में से एक है, बर्फ के पानी में चेहरा डुबाना. अक्सर लोग स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लाने, चेहरे की पफीनेस कम करने और स्किन पोर्स को टाइट करने के लिए चेहरे को बर्फ के पानी में डुबाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए स्किन एक्सपर्ट से जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट इप्शिता जौहरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, बर्फ वाला पानी चेहरे को ताजगी देने में मदद करता है, इससे चेहरे की पफीनेस को तुरंत कम करने में मदद मिल सकती है, साथ ही आपकी स्किन फ्रैश भी नजर आती है. आइस वाटर से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरा ज्यादा दमकता है. इन सब से अलग मेकअप से पहले आइस वॉटर थेरेपी करने से चेहरे पर मेकअप भी लंबे समय तक टिक सकता है. हालांकि, ऐसा करते समय लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जिससे ये फायदे नुकसान में बदल जाते हैं.

क्या न करें?

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, चेहरे को लंबे समय तक बर्फ के पानी में डुबाना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे ड्राईनेस, स्किन इरिटेशन या स्किन पर रेड पैच हो सकते हैं.

सीधे आइस क्यूब लगाने से स्किन फ्रॉस्टबाइट जैसी समस्या झेल सकती है. खासकर अगर आपकी स्किन पतली या पहले से ही ड्राई है, तो स्किन को नुकसान हो सकता है.

अगर चेहरे पर पिंपल, लाल दाने या रैशेज हैं, तो आइस वाटर चेहरे को और ज्यादा इरिटेट कर सकता है. इस कंडीशन में आइस वाटर थेरेपी लेने से बचें.

आइस वाटर स्किन को टाइट तो करता है लेकिन उसे ड्राई भी बना देता है. इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है.

डर्मेटोलॉजिस्ट इप्शिता बताती हैं, हर डिप सिर्फ 10-15 सेकंड तक रखें यानी केवल 10 से 15 सेकंड तक ही चेहरे को बर्फ में रखें और बीच-बीच में ब्रेक लें.

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो बर्फ की बजाय ठंडा पानी इस्तेमाल करें.

आइस वाटर इस्तेमाल करने के बाद हमेशा मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि स्किन की नमी बनी रहे.

इन सब से अलग दिन में 1 से 2 बार से ज्यादा आइस वाटर फेस डिप न करें.

स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, बर्फ के पानी में फेस डिप करना असरदार ब्यूटी ट्रिक है लेकिन इसे करते समय सावधानी भी जरूरी है. कुछ छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी स्किन को नुकसान से बचा सकते हैं और स्किन को ग्लोइंग-हेल्दी बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.