दूध में ये स्पेशल चीजें डालकर रोज पीतीं हैं Jacqueline Fernandez, कहा- इसे पीकर आती है बॉडी से खुशबू

Jacqueline Fernandez's Flavoured Milk Recipe: जैकलिन फर्नांडिस का कहना है कि अगर इस दूध को रोज पिया जाए तो यह हेल्थ को बेहतर करने के साथ-साथ बॉडी ओडर को भी नेचुरली ठीक करता है और शरीर से अच्छी खुशबू आने लगती है.

कैसे बनाएं जैकलिन का फ्लेवर्ड मिल्क?

Jacqueline Fernandez's Flavoured Milk Recipe: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस एक्टिंग करियर से अलग अपनी खूबसूरती, फिटनेस और ग्लोइंग स्किन के लिए भी जानी जाती है. साथ ही एक्ट्रेस सोशल मीडिया हैंडल पर अक्सर फैंस के साथ फिटनेस टिप्स भी शेयर करती रहती हैं. हालांकि, इस बार फिटनेस से अलग उन्होंने एक खास नुस्खा बताया है.  हाल ही में कामिया जानी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जैकलिन फर्नांडिस ने अपने फ्लेवर्ड मिल्क की रेसिपी शेयर की है, जिसे वे रोजाना पीती हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि इस स्पेशल दूध को पीने से आपकी बॉडी से नेचुरली अच्छी स्मेल आने लगती है. यानी जैकलिन का दावा है कि अगर इस दूध को रोज पिया जाए तो यह हेल्थ को बेहतर करने के साथ-साथ बॉडी ओडर को भी नेचुरली ठीक करता है और शरीर से अच्छी खुशबू आने लगती है. तो आइए जानते हैं इस दूध को बनाने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इसे किस तरह तैयार किया जा सकता है.

दूध में क्या-क्या डाला जाता है?

जैकलिन बताती हैं कि इस फ्लेवर्ड मिल्क को बनाने के लिए बहुत कम और आम मसालों की जरूरत होती है. ये चीजें लगभग हर किचन में मिल जाती हैं. जैसे-

  • हरी इलायची 
  • दालचीनी का छोटा टुकड़ा 
  • स्टार अनीस (चक्रफूल)
  • लौंग
  • गुलाब की पत्तियां और
  • थोड़ा मेपल सिरप (ऑप्शनल) 
  • सबसे पहले एक पैन में 1 गिलास दूध लें.
  • इसमें 2 हरी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 1 स्टार अनीस, 3-4 लौंग और कुछ गुलाब की पत्तियां डालें.
  • इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह उबालें ताकि मसालों का पूरा फ्लेवर दूध में मिल जाए.
  • उबलने के बाद दूध को छान लें और चाहें तो मीठे स्वाद के लिए थोड़ा मेपल सिरप भी डाल लें.
  • इतना करते ही आपका दूध बनकर तैयार हो जाएगा, आप इसे गर्मागर्म या हल्का गुनगुना पी सकते हैं.
बॉडी ओडर क्यों होता है और ये दूध कैसे मदद करता है?

बता दें कि हमारे शरीर में पसीना आने के बाद बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और इस वजह से शरीर से बदबू आने लगती है. जैकलिन के अनुसार, इस मसाला दूध में ऐसे इनग्रेडिएंट्स होते हैं जिनमें एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ये शरीर में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं और धीरे-धीरे नेचुरल बॉडी ओडर में सुधार ला सकते हैं. साथ ही रोज इस दूध को पीने से शरीर अंदर से पोषित होता है, जिससे स्किन और हेल्थ दोनों बेहतर रहती हैं. ऐसे में आप भी इस स्पेशल दूध को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

