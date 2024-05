जल्दी बीमार पड़ने वाले गर्मी में जरूर पिएं इस हरी सब्जी का जूस, पेट ठंडा रखने के साथ दिल को करेगा मजबूत

Best vegetable juice for healthy heart : गर्मियों का सीजन अपने साथ चुभती धूप, पसीना, खुजली लेकर आता है. जिससे बचने के लिए लोग बाहर निकलने से पहले अपने हाथ पैर और चेहरे को अच्छे से कवर करके निकलते हैं, ताकि सूरज की तेज किरणें स्किन को नुकसान न पहुंचा सकें. साथ ही लू से भी आपकी बॉडी बची रहे. इस मौसम में डाइजेस्टिव सिस्टम (how to strong digestive system) भी स्लो पड़ जाता है, यही वजह है कि इस मौसम में लोग लिक्विड फूड लेना ज्यादा पसंद करते हैं. क्योंकि यह आसानी से पच जाते हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं.

गर्मी के मौसम में वैसे तो कई हेल्दी जूस है जिसमें से हम आप लौकी के रस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के अलावा और भी कई फायदे शरीर को पहुंचाएगा.

लौकी जूस के फायदे - Benefits of bottle gourd juice

1- लौकी का रस गर्मी से राहत पाने के लिए अच्छा विकल्प है. यह आपको हाइड्रेटेड (how to hydrated body in summer) रखने के साथ-साथ शरीर को ठंडा करने में भी मदद कर सकता है.

2- यह जूस आपके इम्यून को मजबूत रखने के साथ आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करता है. यह टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है जिससे पेट दुरुस्त रहता है.

3- साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा (low calorie vegetable juice) कम होती है जिससे बढ़ा वजन भी तेजी से घटता है. लौकी में भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है. जिसकी वजह से आप ओवरईटिंग से बच सकते हैं. इस जूस में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम और मैंगनीज पाए जाते हैं.

4- यह आपके दिल की भी सेहत को मजबूत रखता है. इससे कोलेस्ट्रोल की परेशानी भी दूर होती है. इससे स्किन और बाल की भी चमक बढ़ जाती है.

