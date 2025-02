लंबाई और उम्र के अनुसार कितना होना चाहिए महिला और पुरुष का वजन, जानिए यहां

Weight according age & height : शरीर का वजन कितना होना चाहिए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, जिसके कारण ज्यादातर लोग बॉडी वेट मैनेजमेंट (how to manage body weight) में फेल हो जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इस आर्टिकल में; उम्र के अनुसार शरीर का वजन कितना होना चाहिए बताने जा रहे हैं, जिससे ओवर वेट (over weight) और अंडरवेट (under weight) दोनों को वजन संतुलित करने में मदद मिल सकती है.

आपको बता दें कि पुरुषों और महिलाओं का वजन उनकी उम्र, दिनचर्या और जेनेटिक कारणों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. ऐसे में आइए सबसे पहले लंबाई के अनुसार महिला और पुरुष का वजन कितना होना चाहिए उसपर एक नजर डालते हैं...

पुरुषों के लिए लंबाई के अनुसार वजन चार्ट

150 सेमी - 42 से 56 किलो ग्राम

155 सेमी - 45 से 60 किलो ग्राम

160 सेमी - 48 से 64 किलो ग्राम

165 सेमी - 51 से 68 किलो ग्राम

170 सेमी - 54 से 72 किलो ग्राम

175 सेमी - 57 से 77 किलो ग्राम

180 सेमी - 60 से 81 किलो ग्राम

185 सेमी - 67 से 90 किलो ग्राम वजन होना चाहिए.

महिलाओं के लिए लंबाई के अनुसार वजन चार्ट

145 सेमी - 40 से 50 किलो ग्राम

150 सेमी- 41 से 54 किलो ग्राम

155 सेमी- 45 से 58 किलो ग्राम

160 सेमी - 48 से 62 किलो ग्राम

165 सेमी - 51 से 66 किलो ग्राम

170 सेमी - 54 से 70 किलो ग्राम

175 सेमी - 57 से 75 किलो ग्राम

180 सेमी - 60 से 79 किलो ग्राम

185 सेमी - 64 से 84 किलो ग्राम वजन होना चाहिए

अब आते हैं उम्र के अनुसार महिला और पुरुष का वजन कितना होना चाहिए

18 से 20 साल की उम्र की महिला का वजन 45 से 55 और पुरुष का 50 से 65

21 से 30 साल की महिला का वजन 50 से 60 किलो और पुरुष का 55 से 75

31 से 40 साल की महिला का वजन 55 से 65 और पुरुष का 60 से 80

41 से 50 साल की महिला का वजन 58 से 70 होना चाहिए, जबकि पुरुष का 65 से 85

51 से 60 साल की महिला की 60 से 75 जबकि पुरुष का 67 से 88

वहीं, 60 प्लस महिला का 58 से 78 और पुरुष का 65 से 85 वजन होना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.