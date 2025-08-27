विज्ञापन

होठों का कालापन किस विटामिन से होता है?

Which vitamin deficiency causes black lips: आप जानते हैं क‍ि क‍िस व‍िटाम‍िकी कमी के कारण होंठ काले पड़ जाते हैं. आपके शरीर में इन व‍िटाम‍िन की कमी से ल‍िप्‍स हो रहे हैं डार्क, आज से बढ़ा लें अपनी डाइट में इन्‍हें.

What causes darkening of lips? होठों का कालापन दूर कैसे करें?

Black lips ko pink kaise kare : खूबसूरत मुस्कान की पहचान होंठ होते हैं. सॉफ्ट, पिंक और हेल्दी होंठ हर किसी की पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाते हैं. लेकिन कई बार लिप्स का डार्क होना यानी होठों का कालापन खूबसूरती को फीका कर देता है. बहुत से लोग इसे धूप, स्मोकिंग या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का असर मानते हैं. जबकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि होठों का कालापन सिर्फ बाहरी फैक्टर्स से नहीं, बल्कि विटामिन की कमी (Which Vitamin Deficiency Causes Dark Lips in Hindi) से भी हो सकता है. इस आर्टिकल में जानिए होठों का कालापन किस विटामिन की कमी (Vitamin Deficiency Symptoms on Lips) से होता है, इसके अन्य कारण क्या हैं और इसे कैसे दूर (How to Get Pink Lips Naturally) किया जा सकता है.

थकान किस विटामिन की कमी से होती है?

होठों का कालापन क्यों होता है (Blackening of Lips Causes)

1. स्मोकिंग और अल्कोहल लिप्स पर पिग्मेंटेशन बढ़ाते हैं.

2. बहुत ज्यादा कॉफी-चाय पीने से भी लिप्स डार्क होते हैं.

3. कई बार धूप यानी UV किरणों की वजह से भी होंठ काले हो जाते हैं.

4. लिप बाम या कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल भी स्किन डैमेज कर सकती है.

5. डिहाइड्रेशन यानी पानी कम पीने से होंठ सूखकर डार्क हो जाते हैं.

6. हार्मोनल चेंजेस खासकर महिलाओं में प्रेग्नेंसी या पीरियड्स के समय लिप्स का रंग बदल सकता है.

7. विटामिन डेफिशियंसी भी इसका एक बड़ा कारण है.

होठों का कालापन किस विटामिन की कमी से होता है (Darkening of Lips and Vitamins)

1. विटामिन B12

शरीर में विटामिन B12 (कोबालामिन) की कमी होने पर होंठ काले पड़ने लगते हैं. B12 रेड ब्लड सेल्स को बनाने और स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं. इसकी कमी से होंठ न सिर्फ डार्क होते हैं, बल्कि ड्राई और पपड़ीदार भी दिख सकते हैं.

2. विटामिन B9

विटामिन बी9 यानी फोलेट (फोलिक एसिड) स्किन को रिपेयर करने और नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है. इसकी कमी से होंठों में पिग्मेंटेशन यानी कालापन और क्रैकिंग की समस्या बढ़ जाती है. इससे होंठ कई बार भद्दे तक नजर आने लगते हैं.

3. विटामिन C

विटामिन C हमारी स्किन के लिए बेहद जरूरी होता है. यह त्वचा में कोलेजन प्रोडक्शनकरता है और नेचुरल ब्राइटनेस लाता है. जब इसकी कमी शरीरर में होती है तो होंठों पर असर दिख सकता है. इससे होंठ बेजान और डार्क दिखने लगते हैं.

होठों का कालापन कैसे दूर करें (Blackness of Lips Remedies)

सही डाइट लें

डाइट में दूध, अंडा, मछली, हरी सब्जियां, खट्टे फल, दालें और नट्स शामिल करें. इससे विटामिन B12, B9 और C की कमी पूरी होगी और लिप्स का नेचुरल पिंक कलर वापस आएगा.

हाइड्रेटेड रहें

दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं. डिहाइड्रेशन से होंठों में ड्राईनेस और कालापन बढ़ता है. पानी पीने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है और कई अन्य दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं.

नेचुरल होम रेमेडीज

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, नींबू और शहद का पेस्ट लगाएं, ये नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है. गुलाबजल और ग्लिसरीन रात में लगाने से होंठ नरम और गुलाबी बनते हैं. एलोवेरा जेल लिप्स पर लगाने से पिग्मेंटेशन कम होता है.

लाइफस्टाइल में बदलाव करें

स्मोकिंग और ज्यादा कैफीन से बचें. केमिकल वाले लिपस्टिक और बाम का इस्तेमाल कम करें. धूप में बाहर निकलते समय SPF वाले लिप बाम जरूर लगाएं. इससे इस समस्या से बचने में हेल्प मिल सकती है.

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए

अगर लिप्स लगातार काले पड़ रहे हैं. डाइट बदलने या होम रेमेडी से भी भी फर्क नहीं दिख रहा, तो बिना देर किए डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी है. यह एनीमिया, विटामिन की गंभीर कमी या किसी अन्य बीमारी का संकेत भी हो सकता है.

