थकान किस विटामिन की कमी से होती है?

What is the best vitamin for tiredness and fatigue : अच्छी और गहरी नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है. लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें हर समय नींद आती रहती है. चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों या घर पर बैठे हों. लगातार आलस और उनींदापन बना रहता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें. बार बार नींद आना सिर्फ थकान (Vitamins To Feel Active) की वजह से नहीं, बल्कि शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण भी हो सकता है. डाइट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इनकी सही मात्रा न मिले तो शरीर में कमजोरी, थकान और नींद (Zyada Neend aane Par Kya Karen) जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर कौन-कौन से विटामिन और मिनरल्स इस परेशानी के पीछे जिम्मेदार हैं और इन्हें पूरा करने के तरीके क्या हैं.

1. विटामिन B12 की कमी (What does B12 deficiency fatigue feel like)



शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए विटामिन B12 बेहद जरूरी है. ये विटामिन रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाते हैं. जब इसकी कमी हो जाती है तो खून की कमी (एनीमिया) जैसी स्थिति बनने लगती है. इसका सीधा असर थकान और ज्यादा नींद आने पर दिखता है.

कैसे करें पूर्ति: अपनी डाइट में बीन्स, मटर, दालें और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें. नॉनवेज खाने वालों के लिए अंडे, मछली और मीट अच्छे स्रोत हैं.





2. विटामिन D की कमी (What happens if vitamin D is low)



विटामिन D को अक्सर सिर्फ हड्डियों की मजबूती से जोड़ा जाता है. लेकिन इसका असर हमारी एनर्जी और नींद पर भी पड़ता है. इसकी कमी से शरीर कमजोर और सुस्त महसूस करता है. यही वजह है कि लोग दिनभर उनींदे रहते हैं.

कैसे करें पूर्ति: रोजाना थोड़ी देर धूप में बैठना सबसे आसान तरीका है. इसके अलावा दूध, दही, पनीर, अंडे और मछली जैसे फूड्स से भी विटामिन D मिल सकता है.





3. विटामिन C की कमी (Deficiency Of Vitamin C)



विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ मसल्स में एनर्जी के लेवल को भी बनाए रखता है. जब इसकी कमी होती है तो व्यक्ति को जल्दी थकान होती है और बार बार नींद आने लगती है.

कैसे करें पूर्ति: अपनी डाइट में संतरा, नींबू, आंवला, कीवी और अन्य खट्टे फल शामिल करें.





4. आयरन और मैग्नीशियम की कमी (Deficiency Of Iron and Magnesium)



आयरन की कमी से शरीर में खून कम हो जाता है, जिससे कमजोरी और नींद की समस्या होने लगती है. वहीं मैग्नीशियम मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है. इसकी कमी होने पर भी लगातार थकान और उनींदापन महसूस होता है.



कैसे करें पूर्ति:



• आयरन के लिए चुकंदर, पालक, अनार और साबुत अनाज खाएं.

• मैग्नीशियम के लिए बादाम, काजू, फलियां और ओट्स जैसे साबुत अनाज शामिल करें.