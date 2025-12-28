हादसे में न बदल जाए न्यू ईयर की ट्रिप, पैराग्लाइडिंग करते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई समस्या

Paragliding Safety Measures: बीते कुछ समय में पैराग्लाइडिंग का रोमांच लोगों में काफी बढ़ गया है. हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक देश के कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लोग इस एडवेंचरस एक्टिविटी का मजा लेने पहुंचते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं यह एक बहुत रिस्की एक्टिविटी है जिसमें पैराग्लाइडर के साथ उड़ते हुए एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है. अगर आप भी न्यू ईयर पर पैराग्लाइंडिंग का लुत्फ उठाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पैराग्लाइंडिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और यादगार बन सके.

पैराग्लाइडिंग करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

पैराग्लाइडिंग करने से पहले मौसम की जानकारी रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी करने से पहले स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक कर लें. आप पैराग्लाइडिंग के लिए तभी जाएं जब मौसम पूरा साफ हो.

पैराग्लाइडिंग का मजा लेने से पहले आप अपने ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर से थोड़ी बातचीत जरूर करें. उनसे पूछें कि उनके पास कितने साल का अनुभव है. साथ ही उनका लाइसेंस चेक करना बिल्कुल भी न भूलें. ध्यान रहे कि पायलट या ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर का रेजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग या सरकार के साथ जरूर होना चाहिए.

पैराग्लाइडिंग के लिए खराब उड़ान उपकरण बहुत जोखिम भरे हो सकते हैं, इसलिए पहले ही सभी तरह के उपकरणों की खुद जांच जरूर कर लें. जानकारी के लिए बता दें कि, हार्नेस, कैनोपी की रस्सियों या रिजर्व पैराशूट में छोटी सी खराबी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसे में पैराग्लाइडिंग करते समय अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें.

पैराग्लाइडिंग करते समय इंस्ट्रक्टर की बात ध्यान से सुनें और लॉन्चिंग-लैंडिंग से जुड़ी सभी निर्देशों का पालन करें. इसके अलावा जिस कंपनी से आप एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड चेक जरूर कर लें. इसके लिए आप स्थानीय लोगों और इंटरनेट पर मौजूद जानकारी की मदद ले सकते हैं.

