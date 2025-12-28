ये है देश का सबसे ठंडा गांव, बर्फ की तरह जम जाते हैं गीले कपड़े, तापमान जानकर रह जाएंगे हैरान

India Coldest Village: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और दिन-ब-दिन ठंड बढ़ती जा रही है. पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं और कोहरा छाया हुआ है. आमतौर पर जब पूछा जाता है कि देश की सबसे ठंडी जगह कौन-सी है, तो ज्यादातर लोगों के मन में हिमाचल प्रदेश या जम्मू-कश्मीर की कुछ जगहों के नाम आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं यह देश की सबसे ठंडी जगहें नहीं हैं. आज हम आपको देश के ऐसे गांव के बारे में बताएंगे, जहां का तापमान इतना कम रहता है कि गीले कपड़े भी बर्फ की तरह जम जाते हैं. आइए जानते हैं यह कहां स्थित है और यहां कैसे पहुंचा जा सकता है.

कौन सा है भारत का सबसे ठंडा गांव?

आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख में कारगिल से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर स्थित ड्रास (Drass) के बारे में. यहां का तापमान फ्रिज के फ्रीजर से भी कई ज्यादा कम होता है. इसके अलावा अगर आप यहां जाते हैं तो आपके बालों और दाढ़ी में भी बर्फ जमती हुई दिखाई देगी. हैरानी की बात यह है कि इस गांव में हर साल तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. वहीं, साल 1995 की बात करें तो इस जगह का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था जिस वजह से यह देश की सबसे ठंडी जगहों में शामिल हुआ.

ड्रास भले ही सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है, फिर भी यहां लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में. हालांकि, यहां ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है. अगर आप भी ड्रास आने का प्लान बना रहे हैं तो आप श्रीनगर या लेह तक फ्लाइट ले सकते हैं. वहां से टैक्सी बुक करके सड़क मार्ग से ड्रास जा सकते हैं. इसके अलावा ड्रास से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जो करीब 386 किलोमीटर दूर है.

अगर आप ड्रास ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप स्टे की चिंता न करें. यहां आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की कई सुविधाएं मौजूद हैं. इसके अलावा कई लोग कारगिल में होटल बुक करते हैं और ड्रास घूमने के लिए एक दिन का प्लान बनाते हैं. खास बात यह है कि गर्मी और बरसात के मौसम में भी यहां का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता. यहां आप जोजिला पास, ड्रास वॉर मेमोरियल, द्रौपदी कुंड, मुश्को घाटी जैसी जगहों पर घूम सकते हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रैवल इंफ्लुएंसर कनिष्क गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस गांव की खूबसूरत झलक दिखाई है. वीडियो में बर्फ से ढकी वादियां बेहद मनमोहक नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि यहां गीले कपड़े कैसे बर्फ की तरह जम जाते हैं.

