अक्षय कुमार ने 25वीं वेडिंग एनिवरसरी पर ट्विंकल खन्ना से करवाई पैराग्लाइडिंग, घबराई एक्ट्रेस बोलीं- यह सब तुम्हारी वजह से है 

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं. वहीं इन 25 सालों की शादी में सबसे बेस्ट पार्ट के बारे में ट्विंकल खन्ना ने पहली बार बताया है. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर किया और बताया कि वह दोनों हमेशा एक-दूसरे को उड़ने और नई चीजें ट्राय करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इसके साथ एक वीडियो बी एक्ट्रेस ने शेयर किया, जिसमें वह पति अक्षय कुमार के साथ पैराग्लाइडिंग ट्राय करती हुई नजर आ रही है. इस पोस्ट की फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं और कपल को एनिवर्सरी विश करते हुए नजर आ रहे हैं.

अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को इस बात के लिए मजबूर

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई क्लिप में अक्षय अपनी वाइफ से पूछते हैं, क्या तुम जंप करना चाहती हो. इस पर ट्विंकल खन्ना सिर हिलाते हुए जवाब देते हुए कहती हैं, यह सब तुम्हारी वजह से है, तुमने मुझे यह करने को कहा. इस पर अक्षय कुमार से वह पूछती हैं, क्या तुम नर्वस हो? इसका जवाब देते हुए अक्षय कहते हैं, मुझ पर प्रेशर आ गया है क्योंकि मेरी वाइफ ने यह खत्म कर लिया है.

25 साल की शादी में ट्विंकल खन्ना ने बताया क्या है बेस्ट पार्ट

इस पोस्ट के साथ ट्विंकल खन्ना ने कैप्शन में लिखा, हमारी शादी का बेस्ट पार्ट क्या है? हम एक-दूसरे को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. कभी कभी जैसे आज. ये है 25 साल प्यार, सपोर्ट और पहाड़ों से कूदने के. इसके साथ एक्ट्रेस ने पति अक्षय कुमार को टैग किया. वहीं सेलेब्स ने भी रिएक्शन दिया. नम्रता शिरोड़कर ने लिखा, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को हमेशा खुश रहो हमेशा और फॉरेएवर. मलाइका अरोड़ा ने एनिवर्सरी की बधाई तो बॉबी देओल ने रेड हार्ट इमोजी शेयर की.

अक्षय कुमार ने दी थी बधाई

ट्विंकल खन्ना से पहले अक्षय कुमार ने शादी के 25 साल पूरे होने की खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और ट्विंकल खन्ना के अजीबोगरीब वीडियो को शेयर किया है जिसमें वे बीच पर टेढ़े-मेढ़े तरीके से चल रही हैं. इसके साथ कैप्शन में लिखा, “जब 2001 में इसी दिन हमारी शादी हुई थी, तब उनकी मां ने कहा था, ‘बेटा, अजीबोगरीब स्थितियों में भी हंसने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी.' 25 साल हो गए और मुझे पता है कि मेरी सास कभी झूठ नहीं बोली. उनकी बेटी तो सीधा चलना भी नहीं चाहती, वह तो ज़िंदगी में नाचते-नाचते जीना पसंद करती है.”