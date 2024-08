दिखने में छोटी और स्वाद में खट्टी यह सब्जी आपके इम्यून सिस्टम को करेगी बूस्ट

karaundey ke fayade : ​​करौंदा या करंदा एक पावरफुल फ्रूट है जिसके स्वास्थ्य लाभ (how to boost immunity) अभी भी लोगों को नहीं पता हैं.जो लोग इसे खाते हैं, वे खुद नहीं जानते कि यह फल उनके लिए कितना अच्छा है. ऐसे में आज हम आपको यहां पर इस फल के पोषक (Health Benefits Of Bengal Currant or Karonda) तत्व और फायदों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप भी इसके लाभ उठा सकें, तो चलिए जानते हैं.. कटहल का बीज आपके शरीर को पहुंचा सकता है 5 बड़े फायदे, बस खाने का सही तरीका होना चाहिए पता

करौंदे के फायदे और पोषक तत्व | Benefits and Nutrients of Karonda

1-अगर आपको बार-बार बुखार आ रहा है, तो अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए सूखे करोंदे का सेवन करें. इसमें विटामिन सी के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, संक्रमण से लड़ते हैं और बुखार को कम करते हैं.

2- इस फल का सेवन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. इसमें मैग्नीशियम होता है जो सेरोटोनिन उत्पादन को उत्तेजित करता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है.

3- ब्लैक करंट या करौंदा में सूजनरोधी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. यह शरीर में सूजन पैदा करने वाले एजेंटों को रोकने का काम करते हैं.

4- करोंदा आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. करोंदा जूस का सेवन हृदय की मांसपेशियों को मजबूत कर हृदय की कार्यप्रणाली को नियमित कर सकता है.

5- इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इनमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है. अगर आपको पेट दर्द और बेचैनी की समस्या है, तो आधा गिलास ताजा करोंदा जूस पिएं या फिर इसमें एक चम्मच सूखा करोंदा पाउडर मिलाकर पिएं. इससे गैस, अपच, पेट फूलना और पेट फूलना जैसी समस्याएं दूर होंगी.

करौंदे के साइडइफेक्ट | Side effects of gooseberry

इस फल या इसके जूस का सेवन जरूरत से ज़्यादा न करें, नहीं तो इससे साइड-इफेक्ट हो सकते हैं.

इसका ज़्यादा सेवन एसिडिटी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह खट्टा और अम्लीय होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.