कद्दू के बीज खाने से कम हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, दिल रहेगा दुरुस्त

कद्दू के बीज एक सस्ता, आसान और प्राकृतिक उपाय हैं, जो न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, बल्कि दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं. इन्हें डाइट में शामिल कर आप सेहतमंद और एनर्जेटिक जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

सेहत का खजाना: क्यों खाने चाहिए रोज कद्दू के बीज

Benefits of pumpkin seeds: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में काम का दबाव, गलत खानपान और एक्सरसाइज की कमी से लोग तेजी से दिल की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इनमें सबसे बड़ी समस्या है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना. ज़रूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमकर खून के बहाव को रोक देता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है. ऐसे में दवाइयों के साथ-साथ कुछ प्राकृतिक उपाय भी मददगार साबित हो सकते हैं और इनमें से एक है, कद्दू के बीज.

कद्दू के बीज कैसे करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम । kaddu ke beej health benefits

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कद्दू के बीज फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को घटाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. इन बीजों में पाए जाने वाले फाइटोस्टेरॉल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घट जाता है.

दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद । cholesterol kam karne ke upay

कद्दू के बीज सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखते हैं. इनमें मौजूद मैग्नीशियम रक्त नलिकाओं को आराम देता है. मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये वरदान हैं. इनमें मौजूद ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड शरीर में जाकर सेरोटोनिन बनाता है, जो तनाव कम करने और अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है.
साथ ही, इनमें पाया जाने वाला जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारियों से बचाव करता है.

एंटीऑक्सिडेंट्स से भरे बीज । kaddu ke beej ke fayde

कद्दू के बीजों में विटामिन E और कैरोटेनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और कोशिकाएं लंबे समय तक हेल्दी रहती हैं.

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका । cholesterol kam karne ke upay

इन्हें हल्का भूनकर स्नैक की तरह खाया जा सकता है या फिर सलाद, दही और स्मूदी में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है. ध्यान रखें – रोजाना 20 से 30 ग्राम (लगभग एक मुट्ठी भर) कद्दू के बीज पर्याप्त हैं. ज़्यादा खाने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

