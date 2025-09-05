Jawed Habib ने बताया बाल धोने का सही तरीका, कहा ऐसे करेंगे Hair Wash तो कभी नहीं होगा हेयर फॉल

Jawed Habib Tips: बालों की देखरेख सही तरह से की जाए तो बाल हेल्दी नजर आते हैं और असमय गिरते नहीं हैं. वहीं, हेयर केयर का हर स्टेप जरूरी होता है. खासतौर से पहला स्टेप यानी हेयर वॉश (Hair Wash) सही तरह से करना बेहद जरूरी है. अगर ठीक तरह से बाल ना धोए जाएं तो इससे बालों से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे बालों का झड़ना, बालों का रूखा होना या समय से पहले सफेद होना. ऐसे में सेलेब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब (Jawed Habib) ने शेयर किया है बाल धोने का सही तरीका. जावेद हबीब ने बताया कि अगर इस तरह से सिर धोया जाए तो बालों की एक नहीं बल्कि कई दिक्कतें दूर रहती हैं. आप भी जान लीजिए कैसे करना चाहिए हेयर वॉश.

बाल धोने का सही तरीका | Right Way Of Washing Hair

जावेद हबीब ने कहा कि बालों की सेहत अच्छी रखने के लिए बाल साफ रख जरूरी है. इसके लिए बालों को नियमित रूप से धोना चाहिए. बाल धोने से पहले प्री कंडीशनिंग जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले बालों को गीला करें, इसके बाद सिर पर तेल लगाएं लेकिन तेल लगाकर बालों पर मसाज ना करें. जावेद हबीब का कहना है कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो बालों पर कंघी ना करें इसके बाद सिर पर 5 मिनट के लिए तेल लगा छोड़ दें और फिर सिर धोकर छोड़ दें.

इसके बाद सिर साफ करने के लिए शैंपू का इस्तेमाल करें. आप चाहे तो साबुन से भी सिर धो सकते हैं. शिकाकाई जैसे हर्ब्स से भी बालों को धोया जा सकता है. जावेद हबीब का कहना है कि ऐसा करने पर ना आपके बाल कभी गिरेंगे, ना ही टूटेंगे, बालों में डैंड्रफ (Dandruff) भी नहीं आएगा और बालों की दिक्कतें दूर रहेंगी सो अलग.