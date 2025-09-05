विज्ञापन

बार-बार निकलते हैं दाने तो लाइफस्टाइल में कर लीजिए ये 5 बदलाव, कम होने लगेगी एक्ने की दिक्कत

Acne Remedies: अगर आप भी एक्ने से अक्सर ही परेशान रहते हैं तो यहां जानिए किस तरह एक्ने को कम किया जा सकता है. डर्मेटोलॉजिल्ट कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हैं जो एक्ने कम करने में कमाल का असर दिखा सकते हैं.

How To Reduce Acne: एक्ने होने पर क्या करें और क्या नहीं जानिए यहां.

Skin Care: स्किन पर कई कारणों से एक्ने निकल सकते हैं. एक्ने या पिंपल्स की दिक्कत तब होती है जब त्वचा पर सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डेड स्किन सेल्स या बैक्टीरिया हेयर फॉलिक्स में जमते हैं या इंफ्लेमेशन होती है तो फुंसियां (Pimples) निकलने लगती हैं. यह एक्ने (Acne) लाल या सफेद पस वाले भी होते हैं और चेहरे के टेक्सचर को भी खराब करते हैं. कई बार व्यक्ति की छोटी-मोटी आदतें ही इस एक्ने को बढ़ाने का काम करती हैं. ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गुरवीन वराइच ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में बताया है कि लाइफस्टाइल की वो कौनसी आदतें हैं जो चेहरे पर एक्ने होने की दिक्कत को कम करती हैं. इन आदतों को आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं या फिर अगर कुछ बुरी आदतें हैं तो उन्हें बदल सकते हैं.

एक्ने से छुटकारा दिलाने वाली आदतें

  1. फोन को चेहरे पर लगाने के बजाय हैंड्सफ्री का इस्तेमाल करें. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके फोन की स्क्रीन पर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो स्किन पर एक्ने की वजह बनते हैं.
  2. बालों को ऊपर की तरफ बांधकर रखें. जितना ज्यादा हो सके उतनी कोशिश करें कि आपके बाल चेहरे से दूर रहें और बंधे हुए रहें.
  3. अगर आप चश्मा लगाते हैं तो अपने चश्मे को समय-समय पर साफ करते रहें. चश्मे पर भी बैक्टीरिया और गंदगी चिपकने से स्किन पर प्रभाव पड़ता है.
  4. शरीर पोंछने के लिए और चेहरा पोंछे के लिए अलग तौलिए का इस्तेमाल करें. इससे आपको खुद ही एक्ने कम होने में असर नजर आने लगेगा.
  5. हर 3 दिनों में अपने तकिए का कवर बदलते रहें. तकिए के कवर से भी स्किन पर दाने निकलने की दिक्कत होती है. इसीलिए साफ कवर्स लगाना जरूरी है और इन्हें समय-समय पर बदलने पर भी ध्यान देना चाहिए.
क्या खाने पर कम हो सकते हैं पिंपल्स
  • अगर खानपान में इंफ्लेमेटरी फूड्स शामिल किए जाएंगे तो इससे एक्ने और फुंसियां बढ़ सकती हैं. इसीलिए सही फूड्स खाने पर एक्ने कम होने में असर दिखता है.
  • एक्ने कम करने के लिए हल्दी (Turmeric) का सेवन किया जा सकता है. हल्दी स्किन को एंटी-इंफ्लेमेटरी और औषधीय गुण देती है.
  • ओट्स खाने पर शरीर को फाइबर मिलता है और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं जिससे एक्ने दूर रहता है.
  • जिंक से भरपूर फूड्स भी असरदार होते हैं. कद्दू के बीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.
  • ओमेगा -3 फैटी एसिड्स से भरपूर फूड्स खाए जाएं तो स्किन क्लियर (Clear Skin) नजर आती है. आप अलसी के बीज या फैटी फिश खा सकते हैं.
  • क्लियर स्किन के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

