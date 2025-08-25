मोटापे से परेशान हैं? फटाफट वजन घटाने के लिए पी सकते हैं ये जापानी ड्रिंक्स

Japanese drinks for weight loss: क्या आप भी सोचते हैं कि केवल जिम या एक्सरसाइज से ही वजन घटाया जा सकता है? अगर हां, तो यह आधा सच है. हेल्दी डाइट और सही ड्रिंक्स आपके वेट लॉस जर्नी को तेज़ और आसान बना सकते हैं. जापान में ऐसी कई पारंपरिक ड्रिंक्स पी जाती हैं जो न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि फैट बर्न करने में भी मदद करती हैं. आइए जानते हैं इन खास जापानी ड्रिंक्स के बारे में.

जौ की चाय: गर्मियों में फिटनेस का सीक्रेट | how to lose weight

जापान में गर्मियों के दौरान जौ की चाय (Barley Tea) खूब पी जाती है. यह ड्रिंक पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी देती है. जौ की चाय मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाकर वजन घटाने में अहम भूमिका निभाती है. इसके अलावा, अगर आप लंबे समय तक एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो यह ड्रिंक आपके लिए सही विकल्प हो सकती है.

माचा और शिसो टी: फैट बर्निंग के पावरफुल साथी | how to burn fat

माचा टी ग्रीन टी का एक खास जापानी वर्जन है जो ऐंटिऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है. सुबह एक कप माचा पीने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है. वहीं, शिसो टी गट हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जाती है. यह ड्रिंक न सिर्फ वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि डाइजेशन को भी बेहतर बनाती है.

ग्रीन टी: वजन घटाने का सबसे पॉपुलर जापानी ड्रिंक | drinks to melt fat

ग्रीन टी का नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन जापान में यह रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में जमा फैट को पिघलाने और कैलोरी बर्न करने में मदद करते हैं. अगर आप रोज़ाना एक से दो कप ग्रीन टी पिएंगे, तो धीरे-धीरे आपके वजन पर असर साफ नज़र आएगा.

सही मात्रा में करें सेवन | Japanese tea for fat burn

हालांकि, ध्यान रखना जरूरी है कि इन ड्रिंक्स का सेवन सही मात्रा और समय पर ही करना चाहिए. ज्यादा सेवन से नुकसान भी हो सकता है. संतुलित डाइट, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और इन जापानी ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन आपकी फिटनेस जर्नी को नया मोड़ दे सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

