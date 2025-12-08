Periods में Pineapple खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया महिलाओं के लिए अनानास खाने के क्या फायदे हैं

Is pineapple good for you on your period: पीरियड्स होना एक नेचुरल प्रक्रिया है. हालांकि, इस दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है. खासकर ज्यादातर महिलाएं तेज दर्द, ऐंठन, थकान और मूड-स्विंग्स से परेशान रहती हैं. अब, इन तकलीफों को कम करने के लिए अलग-अलग चीजों के सेवन की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि कुछ खास चीजों का सेवन नेचुरल तरीके से पीरियड्स पेन और इस दौरान होने वाली तकलीफों में राहत दे सकता है. इन्हीं चीजों में से एक है अनानास. आपने भी अक्सर दादी-नानी को पीरियड्स में अनानास खाने की सलाह देते हुए सुना होगा. लेकिन क्या ये नुस्खा वाकई काम करता है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, पीरियड्स के दौरान सही चीजें खाने से शरीर को आराम मिलता है और क्रैम्प्स कम हो सकते हैं. इसी में अनानास यानी Pineapple एक बेहद फायदेमंद फल है. खासकर अनानास पर एक चुटकी दालचीनी का पाउडर छिड़ककर खाने से आपको और अधिक लाभ मिल सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अनानास में ब्रोमेलिन (Bromelain) नाम का एक प्राकृतिक एंजाइम होता है. यह गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे पीरियड्स के दौरान होने वाले पैल्विक दर्द और क्रैम्प्स कम हो सकते हैं. इससे आपको तुरंत राहत मिलती है, साथ ही शरीर में हल्की ताकत भी आती है, जिससे आपको कमजोरी या थकान का एहसास नहीं होता है.

वहीं, अगर आप अनानास पर एक चुटकी दालचीनी पाउडर छिड़ककर खाएंगे तो इसका फायदा और बढ़ जाता है. दालचीनी में मौजूद सिनेमैल्डिहाइड (Cinnamaldehyde) ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे भी पिरियड पेन नेचुरली कम होने लगता है. ऐसे में ये नुस्खा आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द से जूझना पड़ता है, वे अनानास पर दालचीनी पाउडर छिड़ककर खा सकती हैं.

खुशी छाबड़ा आगे बताती हैं, सिर्फ अनानास ही नहीं, कुछ और आसान घरेलू चीजें भी पीरियड्स पेन को कम करने में काफी असरदार मानी जाती हैं. इसके लिए आप-

70% डार्क चॉकलेट खा सकते हैं. इसमें मौजूद मैग्नीशियम शरीर को आराम देता है, मूड बेहतर करता है और क्रैम्प्स कम करने में मदद करता है.

इसी तरह, पीरियड्स के दिनों में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. पर्याप्त पानी पीने से ब्लोटिंग कम होती है और थकान भी कम महसूस होती है.

हल्की वॉक भी पेट की जकड़न कम कर सकती है.

इसके अलावा, कद्दू, अलसी और तिल के बीज खाना भी फायदेमंद है. ये बीज मैग्नीशियम और जिंक के अच्छे स्रोत हैं, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं और हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं.

साथ ही, अदरक और दालचीनी का पानी पीने से न सिर्फ दर्द कम होता है बल्कि यह पीरियड फ्लो को भी बेहतर रखता है, जिससे शरीर हल्का महसूस करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.