धनिया से बना लिया यह फेस पैक तो चमक जाएगी त्वचा, एक्सपर्ट ने बताया इस वायरल Green Mask को बनाने का तरीका

Skin Care: स्किन केयर में तरह-तरह के घरेलू नुस्खों को शामिल किया जाता है. घर की चीजें केमिकल मुक्त होती हैं, इनमें किसी तरह के रंग या सुगंध की मिलावट नहीं होती है और प्राकृतिक होने के चलते ये चीजें त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. फेस पैक (Face Pack) या फेस मास्क की बात की जाए तो बाजार में तरह-तरह के फेस मास्क (Face Mask) उपलब्ध हैं लेकिन इनसे अच्छे मास्क घर पर तैयार किए जाते हैं. ऐसे ही एक वायरल ग्रीन फेस मास्क को बनाने का तरीका बता रहे हैं नैचुरोपैथ डॉ. मनोज दास. एक्सपर्ट ने बताया धनिया से बनने वाले इस फेस मास्क (Coriander Face Mask) के क्या फायदे हैं और इसे कैसे बनाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है. आप भी जान लीजिए ग्लोइंग स्किन के लिए इस फेस पैक को बनाने का तरीका.

ग्लोइंग स्किन के लिए ग्रीन फेस मास्क | Green Face Mask For Glowing Skin

एक्सपर्ट ने बताया इस हरे रंग के मास्क को लगाने पर त्वचा पर इवन लुक आ सकता है. इस फेस मास्क को बनाने में ऐसी 3 बेसिक चीजों का इस्तेमाल होता है जिन्हें अगर सही अनुपात में मिलाकर चेहरे पर लगाएंगे तो त्वचा की टैनिंग दूर हो जाएगी और स्किन ब्राइट नजर आने लगेगी. 2 से 3 बार में ही इस फेस मास्क का असर दिखने लगता है.

फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच साबुत धनिया यानी धनिया मसाला लेना है. इस धनिया से त्वचा को सेलेनियम मिलता है जिससे त्वचा पर चमक आती है. दूसरी सामग्री है 3 चम्मच ग्रीन टी का पाउडर. ग्रीन टी (Green Tea) की सूखी हुई पत्तियों को पीसकर इसका पाउडर बा लें. इसमें ढेर सारे एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को निखारते हैं. तीसरी चीज है सहजन की पत्तियों का पाउडर जोकि आपको 3 चम्मच ही लेना है. इससे स्किन तक ढेर सारे पोषक तत्वों की सप्लाई होती है.

इन तीनों ही चीजों को मिलाएं और तैयार पाउडर में शहद या दही मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इस फेस पैक को कुछ दिन तक रोजाना चेहरे पर लगाकर आधा घंटा लगाकर रखें और फिर धोकर हटा लें. चेहरा बेदाग और ग्लोइंग नजर आता है.