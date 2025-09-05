क्या रोटी को दोबारा गर्म कर खाना चाहिए? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें दोबारा हीट करने पर क्या होता है

Can we reheat roti: रोटी भारतीय खाने की थाली का सबसे जरूरी हिस्सा है. ज्यादातर लोग दिन में तीन टाइम रोटी खाना पसंद करते हैं. अब, कई बार एक समय में ज्यादा रोटी बन जाती है, ऐसे में लोग इन्हें दोबारा गर्म कर खा लेते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? क्या रोटी को दोबारा गर्म कर खाना चाहिए? आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

कितना सही है रोटी को दोबारा गर्म कर खाना?

इसे लेकर हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताती हैं, आयुर्वेद के अनुसार यह आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है. जब रोटी को दोबारा गर्म किया जाता है, तो वह सूखी और सख्त हो जाती है. यह हमारे पाचन पर असर डाल सकती है और गैस या ब्लोटिंग यानी पेट फूलने जैसी दिक्कत पैदा कर सकती है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, ताजा बनी रोटी में जो नमी और पोषण होता है, वो बार-बार गर्म करने पर कम हो जाता है. इसलिए रोटी को दाबारा गर्म कर नहीं खाना चाहिए.

रोटी से अलग न्यूट्रिशनिस्ट कुछ अन्य फूड्स को भी दोबारा गर्म कर न खाने की सलाह देती हैं. जैसे-

श्वेता शाह के अनुसार, चावल को दोबारा गर्म करने पर उसमें छिपे बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा होता है. खासकर जब चावल को लंबे समय तक फ्रिज में रखकर दोबारा गर्म किया जाए, तो यह पेट की समस्याएं पैदा कर सकता है.

पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, पालक पनीर को दोबारा गर्म करने पर इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं और इसमें मौजूद नाइट्रेट्स टॉक्सिन में बदल सकते हैं.

मशरूम भी दोबारा गर्म करने के बाद भारी और पचने में मुश्किल हो जाते हैं.

चाय को गर्म करने पर उसका स्वाद तो खराब होता ही है, साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाते हैं, जिससे यह एसिडिटी का कारण बन सकती है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि ताजा खाना शरीर को ताकत देता है, पाचन को बेहतर बनाता है और बीमारियों से बचाता है. इसलिए कोशिश करें कि हर भोजन ताजा और उसी समय पकाया जाए. अगर समय की कमी है, तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि खाना लंबे समय तक फ्रिज में रखकर कई बार गर्म न किया जाए. ताजा और गर्मागर्म खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी सबसे अच्छा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.