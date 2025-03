Hair care tips : क्या आप भी पूरा दिन बालों में जूड़ा बनाकर रखती हैं, यहां जानिए यह तरीका सही है या गलत

Hair care routine : बहुत सी लड़कियां और महिलाएं बाल खोलने की बजाय जूड़ा बनाकर रखना पसंद करती हैं. यह एक ऐसी हेयर स्टाइल है, जो हर तरह की ड्रेसिंग के साथ फिट बैठता है. लेकिन क्या पूरे दिन बाल बांधकर रखना आपके बाल की सेहत के लिए ठीक है, यह सवाल जरूर आपके मन में उठता होगा. ऐसे में आज हम आपको यहां पर इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, जिससे आपके लिए तय करना आसान हो जाएगा की बाल खुला रखें या बांधकर...

क्या बाल में दिनभर जूड़ा बनाकर रखना सही है - Is it okay to keep hair tied in a bun all day long?

अगर आप अपने बालों को हमेशा टाइट बांधकर या फिर जूड़ा बनाकर रखती हैं, तो इससे आपके बाल की जड़ें कमजोर हो सकती हैं. साथ ही इससे आपके सिर में दर्द भी बनी रह सकती है. वहीं, आप बालों को हमेशा बांधकर रखती हैं, तो इसकी प्राकृतिक बनावट खराब हो सकती है. ऐसा करने से डैंड्रफ की समस्या भी बढ़ सकती है. साथ ही हमेशा जूड़ा बाल में बनाकर रखने से हेयरलाइन खिसक सकती है. इससे गंजापन भी आ सकता है. लगातार बाल बांधकर रखने से आपके बाल टूट सकते हैं और बाल का झड़ना भी शुरु हो सकता है. इसलिए आप अगर पूरा-पूरा दिन जूड़ा बनाकर रखती हैं, तो फिर अपनी इस आदत को बदल लीजिए. अगर आपको बाल खोलकर रखना पसंद नहीं है, तो फिर आप ढीली चोटी बना सकती हैं, या फिर बालों को फोल्ड करके क्लचर लगा सकती हैं.

बाल का कैसे रखें ख्याल - How to care hair

बाल की अच्छी सेहत के लिए सप्ताह में 2 बार ऑयलिंग करें.

हर 3 दिन पर हेयर वॉश करें.

वहीं, 1 महीने में हेयर स्पॉ जरूर कराएं.

इसके अलावा विटामिन सी और ई से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें.

साथ ही आप बाल की अच्छी सेहत के लिए योगासन भी करें.

ध्यान करने से भी आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.