डिनर में इन चीजों को गलती से भी न खाएं, उड़ सकती है रातों की नींद

What should not eat in dinner : रात में नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे चिंता, तनाव और अवसाद. इसके अलावा एक और बड़ी वजह हो सकती है, डिनर. जी हां, कई बार हम अपने खान-पान में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर लेते हैं, जो स्लीपिंग साइकिल को प्रभावित कर सकती हैं. इसके कारण आप पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलते रह जाते हैं लेकिन आपको एक मिनट की भी नींद नहीं नसीब होती है. अगर आपके साथ अक्सर यह समस्या होती है तो फिर हम यहां पर आपको रात के खाने में क्या चीज नहीं शामिल करनी चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप रात में चैन से सो सकें.

रात में क्या न खाएं - Rat ke khane me kya nahin khayen

अगर आप रात के समय जंक या फिर फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तो ये आपकी स्लीपिंग साइकिल को खराब कर सकते हैं. क्योंकि इनमें इस्तेमाल किए गए इंग्रीडिएंट्स आपके पेट में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण रात में कई बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है. ऐसे में आप पूरी रात नहीं सो पाएंगे. वहीं, इन फूड्स में शुगर और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो आपकी नींद में खलल की बड़ी वजह हो सकती है. साथ ही रात में जंक और फास्ट फूड आपके मोटापे का भी कारण बन सकते हैं. बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन का सेवन न करें. इससे भी आपकी नींद खराब हो सकती है. क्योंकि स्पाइसी चीजें एसिडिटी और गले में जलन का कारण बनती हैं. इसलिए रात में हल्का सुपाच्य भोजन करना ही उचित होता है. इसके अलावा मिठाई और कैफीन का सेवन भी आपकी 8 घंटे की नींद पर निगेटिव असर डाल सकता है.

अच्छी नींद के लिए क्या करें - Here are some tips for better sleep

हर रात एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें.

सोने से पहले फान के इस्तेमाल से बचें.

नियमित व्यायाम करने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है.

वयस्कों को प्रतिदिन 7-9 घंटे की नींद लेनी चाहिए.

अपने बेडरूम की लाइटें ऑफ करके सोएं.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.