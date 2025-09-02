खाना खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कैसे नुसकान पहुंचाती है ये आदत, जानें कितनी देर बाद नहाएं

Is it bad to shower after eating: आपने अक्सर दादी-नानी को कहते हुए सुना होगा कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए. लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने खाने के तुरंत बाद नहाने के नुकसान बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे खाने के कितनी देर बाद नहाना सही होता है.

बच्चे को बोतल से दूध कब तक पिलाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया इस उम्र के बाद पूरी तरह कर दें बंद

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

वीडियो में लीमा महाजन बताती हैं, खाने के तुरंत बाद नहाना आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है. इसका सीधा असर आपकी सेहत और एनर्जी पर भी पड़ता है. दरअसल, खाना खाने के बाद हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है. इस समय शरीर का ज्यादा खून पेट और पाचन अंगों की ओर जाता है ताकि खाना सही से पच सके. अगर आप इस दौरान नहाते हैं, तो पानी का तापमान शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, गर्म पानी से नहाने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है. इससे खून का बहाव त्वचा और अन्य हिस्सों की ओर ज्यादा हो जाता है और पेट को कम खून मिलता है. नतीजा, पाचन धीमा हो जाता है और गैस या भारीपन महसूस हो सकता है. दूसरी ओर ठंडे पानी से नहाने पर खून की नसें फैल जाती हैं, जिससे खून का बहाव त्वचा की ओर बढ़ जाता है और पाचन फिर से प्रभावित होता है.

इस आदत के कारण अपच, पेट में सूजन, गैस, या असहजता जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन सलाह देती हैं कि खाने के तुरंत बाद नहाने से बचें.

इसके बजाय आप कुछ सरल आदतें अपनाकर अपने पाचन को बेहतर बना सकते हैं. जैसे- खाने के लगभग 20 मिनट बाद हल्की-फुल्की वॉक करें. यह भोजन को पेट और आंतों में आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करती है और कब्ज या सूजन जैसी दिक्कतों को कम करती है. इसके अलावा 10-15 मिनट तक वज्रासन में बैठना भी फायदेमंद है. यह योगासन पाचन को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बनाता है. आप 15 से 20 मिनट बाद नहा सकते हैं.

पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, छोटी-छोटी आदतों का असर हमारी सेहत पर बड़ा होता है. इसलिए खाने के बाद नहाने जैसी गलती से बचें. सही समय पर नहाने से न सिर्फ पाचन बेहतर होगा बल्कि आप हल्का और एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.