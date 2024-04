रातभर बादाम भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खाते हैं, तो एक्सपर्ट का जवाब जानकर हैरान हो जाएंगे आप

Why should we remove almond skin : बादाम छिलके के साथ खाना चाहिए या नहीं.

खास बातें बादाम छिलके के साथ खाते हैं या हटाकर.

चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कितना है सही.

ताकि आपको मिलें इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे.

The right way to eat almonds: बेहतर स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए मेवे खाना बेहद फायदेमंद(dry fruits benefits) माना गया है. इन मेवों का राजा बादाम (almonds) को माना जाता है. बादाम न सिर्फ बेहतर मेमोरी बनाए रखने के लिए मददगार है, बल्कि इसमें मौजूद ओमेगा-3 आपको कई तरह के फायदे देता है. अब सवाल उठता है कि आखिर बादाम को छिलके के साथ खाना चाहिए या बिना छिलके के साथ. आइए पहले जान लेते हैं कि बादाम (almonds benefits) के छिलके में आखिर क्या पाया जाता है और इसका हमारे शरीर पर क्या असर हो सकता है.

बादाम छिलके के फायदे | badam ka chilka ke fayade