गर्मियों में इस तरीके से चेहरे पर लगाया जाता है शहद, गलती से भी सीधे लगाने की न करें गलती!

शहद में नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर करें अप्लाई

Honey in summer : शहद एक ऐसा घरेलू उपाय है, जो स्किन संबंधित परेशानियों में रामबाण इलाज साबित होता है. इसके पोषक तत्व त्वचा में नमी पहुंचाने का काम बखूबी करते हैं, लेकिन गर्मी में अगर आप इसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं. तो थोड़ा संभलने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में स्किन चिपचिपी रहती हैं. वहीं पसीने से बहुत ज्यादा स्किन पर काफी ऑयल जमा हो जाता है. ऐसे में चेहरे पर शहद को गलत तरीके से अप्लाई करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसा करने से चेहरे पर दाने निकल सकते हैं, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि इसे कब और कैसे लगाया जाना चाहिए. आज हम आपको इस लेख में शहद लगाने का सही तरीके (right way to apply honey on face) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है.