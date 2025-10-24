सर्दियों में हाथ-पैरों पर नारियल का तेल लगाना चाहिए या नहीं? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जान लें जवाब

Coconut Oil For Skin: सर्दियों का एहसास अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. इस मौसम में खासकर स्किन पर सबसे पहले असर नजर आता है. हल्की ठंड बढ़ते ही त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है. ठंडी हवाएं स्किन की नमी को खींच लेती हैं, जिससे त्वचा ड्राई, खुरदुरी और बेजान दिखने लगती है. ऐसे में स्किन की ड्राईनेस को कम करने और नमी बनाए रखने के लिए कई लोग नारियल तेल का इस्तेमाल करने लगते हैं. अधिकतर लोग सिर से अलग त्वचा के लिए भी नारियल के तेल को फायदेमंद मानते हैं. माना जाता है कि नारियल का तेल स्किन में नमी को बनाए रखता है. लेकिन क्या इसे त्वचा पर लगाना सेफ है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से-

स्किन पर नारियल का तेल लगाने से क्या होता है?

इसे लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्किन एक्सपर्ट निजाला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताती हैं, नारियल तेल में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं. यह त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाकर मॉइस्चर को लॉक कर देता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और स्मूद रहती है. यही वजह है कि बहुत से लोग इसे रोजाना स्किन केयर रूटीन में शामिल करते हैं.

हालांकि, आयुर्वेद की दृष्टि से नारियल का तेल 'शीतल' यानी ठंडा माना जाता है. इसका स्वभाव ठंडा और थोड़ा चिपचिपा होता है. गर्मियों के मौसम में यह शरीर को ठंडक देने और स्किन को शांत रखने में मदद करता है. लेकिन सर्दियों के मौसम में यही तेल उल्टा असर दिखा सकता है.

डॉक्टर बताती हैं, ठंडे दिनों में जब शरीर का तापमान पहले से ही कम होता है, तब शीतल स्वभाव वाले नारियल तेल का इस्तेमाल करने से त्वचा और भी ड्राई महसूस हो सकती है. ऐसे में डॉक्टर निजाला सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देती हैं.

इसके अलावा, अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो नारियल तेल से दूर रहना ही अच्छा है. यह कोमेडोजेनिक होता है, यानी यह रोमछिद्रों को बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स और ब्लैकहेड्स की समस्या बढ़ सकती है.

यानी अगर आपकी स्किन सामान्य या सूखी है, तो आप गर्मियों में नारियल तेल की पतली परत लगा सकते हैं. लेकिन सर्दियों में इससे बचना ही बेहतर है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.