डाइट में शामिल करें ये चीजें, नहीं नजर आएंगी चेहरे पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स

Fine line and wrinkles home remedy : क्या आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा दाग-धब्बे हैं या फिर असमय चेहरे पर झुर्रियां और फाइन लाइन (fine line, wrinkles anti ageing and remedy ) नजर आने लगी हैं, तो फिर आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की जरूरत है. इसके लिए आपको क्या-क्या खाना (What should to eat for skin care) चाहिए, आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं. इससे आपकी त्वचा शीशे की तरह चमक सकती है....

स्किन केयर के लिए क्या खाएं - what to eight for skin care

दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं. इससे आपकी त्वचा साफ चमकदार (remedy for glowing skin) नजर आएगी. आप सादे पानी के अलावा फ्लेवर्ड वॉटर या फिर फलों का सेवन (fruit juice) कर सकती हैं. आपकी त्वचा का ख्याल रखने में नारियल पानी बेस्ट (nariyal pani ke fayde) साबित हो सकता है. ज्यादातर फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं. यह आपकी त्वचा को यंग बनाए रखने का काम करती हैं. इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे आपकी त्वचा निखरी और बेदाग नजर आती है. एवोकाडो में हेल्दी फैट्स होते हैं. इसके अलावा विटामिन ई और सी होता है, जो त्वचा को हाइड्रेट रखता है और झुर्रियों के असर को कम करता है. यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर करने का काम बखूबी करता है. अखरोट भी आपकी स्किन के लिए रामबाण हो सकता है. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो त्वचा की लोच बनाए रखता है और झुर्रियों को दूर करता है. इसमें मौजूद विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन एजिंग को भी धीमा करने का काम बखूबी करते हैं. गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होते हैं, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने का काम करते हैं. टमाटर में मौजूद लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है. यह भी आपकी स्किन को यूवी रेज से बचाने का काम करती है. इसके अलावा यह आपकी त्वचा में कसाव लाने का काम करती है. इसके अलावा आप हर दिन एक्सरसाइज और फेशियल एक्सरसाइज भी करें. ये भी आपकी त्वचा की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.