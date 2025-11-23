विज्ञापन

बालों को जल्दी लंबा कैसे करें? डॉक्टर ने बताया लंबे बालों के लिए जरूरी हैं ये 4 चीजें

Hair Growth Tips: यहां हम आपको बालों को लंबा करने के लिए कुछ असरदार तरीके बता रहे हैं. ये तरीके कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
बालों को जल्दी लंबा कैसे करें? डॉक्टर ने बताया लंबे बालों के लिए जरूरी हैं ये 4 चीजें
बालों को जल्दी लंबा कैसे करें?

Hair Growth Tips: लंबे, घने और मजबूत बाल पाना हर किसी की इच्छा होती है लेकिन आजकल प्रदूषण, तनाव, गलत खानपान और हार्मोनल बदलावों की वजह से बालों का बढ़ना पहले जैसा आसान नहीं रहा. कई लोग तरह-तरह के हेयर ऑयल और ट्रीटमेंट आजमाते हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हेयर ग्रोथ एक जगह ही रुक जाती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं यानी आपके बाल भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको बालों को लंबा करने के लिए कुछ असरदार तरीके बता रहे हैं. ये तरीके कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शशी शौकीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स साफ करने के लिए क्या करें? Korean Facial Expert ने बताया सबसे असरदार तरीका

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, 'हेयर ग्रोथ सिर्फ बाहर से लगाने वाली चीजों पर निर्भर नहीं करती है. असली हेल्थ अंदर से आती है. अगर शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो बाल मजबूत नहीं बन पाएंगे.'

क्या करें?

नंबर 1- बैलेंस्ड डाइट है सबसे जरूरी

डॉक्टर शशी बताती हैं कि लंबे और हेल्दी बालों की शुरुआत एक संतुलित डाइट से होती है. इसके लिए- 

  • नॉन-इंफ्लेमेटरी प्रोटीन जैसे अंडे, दालें, चिकन, दही आदि खाना शुरू करें. 
  • हेल्दी फैट्स जैसे नारियल तेल, अवोकाडो, बादाम, अखरोट को डाइट में शामिल करें.
  • इन सब से अलग विटामिन और मिनरल्स से भरपूर सब्जियां और फल खाएं. 

डॉक्टर कहती हैं, अपने खाने की प्लेट में अनाज को कम हिस्से में रखें. इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है और बालों की क्वालिटी पर भी अच्छा असर पड़ता है.

नंबर 2- विटामिन D की कमी तुरंत ठीक करें

कॉस्मेटोलॉजिस्ट आगे कहती हैं, विटामिन D की कमी बाल गिरने के सबसे बड़े कारणों में से एक है. ऐसे में शरीर में इस खास विटामिन की कमी न होने दें. इसके लिए रोज धूप में 10–15 मिनट बिताएं. जरूर पड़ने पर आप एक्सपर्ट की सलाह के बाद विटामिन D के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

नंबर 3- ओमेगा-3 फैटी एसिड

ओमेगा-3 फैटी एसिड स्कैल्प की इंफ्लेमेशन कम करता है, ड्राइनेस दूर करता है और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है. इसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स, अखरोट, चिया सीड्स, मछली (अगर आप नॉन-वेज खाते हैं) आदि को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

नंबर 4- पर्याप्त प्रोटीन लें

इन सब से अलग हेयर ग्रोथ के लिए डॉक्टर प्रोटीन को भी जरूरी बताती हैं. वे कहती हैं, आपके बाल प्रोटीन से बने होते हैं. अगर शरीर में प्रोटीन कम होगा, तो बाल कमजोर, टूटने वाले और बेजान हो जाएंगे. अगर रोज के खाने से प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट मदद कर सकता है.

इस तरह 4 छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपनी हेयर ग्रोथ को तेज कर सकते हैं. इससे आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hair Growth, Haircare, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com