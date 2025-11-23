आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स साफ करने के लिए क्या करें? Korean Facial Expert ने बताया सबसे असरदार तरीका

Dark Circles Remedy: आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना आज के समय में एक आम परेशानी हो चुकी है. अब, इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग तमाम तरह की महंगी आई क्रीम खरीदते हैं. हालांकि, बावजूद इसके कई बार आंखों के नीचे का कालापन और सूजन आसानी से नहीं जाती. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में कोरियन ब्यूटी एक्सपर्ट Yeji ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने डार्क सर्कल्स को साफ करने का एक आसान और असरदार तरीका बताया हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, कई बार समस्या सिर्फ स्किन पर नहीं, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन और फ्लुइड रिटेंशन से जुड़ी भी हो सकती है. इसके कारण भी आंखों के नीचे का एरिया धीरे-धीरे डार्क पड़ने लगता है. इस डार्कनेस को हटाने के लिए आप घर पर ही रोज 3–4 मिनट एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं. यह रूटीन डार्क सर्कल्स, पफीनेस और आंखों की थकान को कम करने में काफी मदद कर सकता है.

Yeji का कहना है कि डार्क सर्कल्स का एक बड़ा कारण थकान और कम नींद है. जब शरीर थका होता है, तो आंखों के आसपास का ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है. यही वजह है कि यह हिस्सा थोड़ा डार्क और सूजा हुआ दिखने लगता है. ऐसे में इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना बेहद जरूरी है. इसके लिए आप रोज थोड़ी देर खास टैक्नीक से आंखों के आसपास मसाज कर सकते हैं.

आंखों के ठीक ऊपर, भौंहों के नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है इसे सुप्राऑर्बिटल नॉच (Supraorbital Notch) कहते हैं. Yeji बताती हैं कि इस जगह को हल्के से 10 सेकंड दबाने से ऊपरी पलकों में ब्लड फ्लो बढ़ता है और आंखें रिलैक्स महसूस करती हैं.

अब, आंखों के नीचे की हड्डी को हल्के से दबाते हुए अंदर से बाहर की ओर उंगलियां चलाएं. इसे 5 सेकंड तक करें. यह फ्लुइड को ड्रेन करने में मदद करता है, जिससे पफीनेस कम होती है और आंखों के नीचे का एरिया थोड़ा हल्का दिखना शुरू होता है.

आखिर में कनपटी पर अपनी नकल्स से छोटे-छोटे सर्कुलर मोशन में 10 सेकंड मसाज करें. इससे ब्लड और लिंफ दोनों का फ्लो बेहतर होता है. Yeji के अनुसार, ऐसा करने से आंखें तुरंत हल्का और जागा-जागा महसूस करने लगती हैं.

Yeji का कहना है कि अगर इस रूटीन को रोज रात स्किनकेयर के साथ किया जाए, तो आंखों का एरिया धीरे-धीरे ज्यादा चमकदार, टाइट और कम थका हुआ दिखता है. यह एक आसान, सुरक्षित और नेचुरल तरीका है जिसे कोई भी घर पर आजमा सकता है. ऐसे में आप भी इस 3 स्टेप मसाज के तरीके को ट्राई कर देख सकते हैं.

