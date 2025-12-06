तांबे की बोतल इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? क्या कॉपर बोतल में गर्म पानी पीना चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए फायदे और नुकसान

Copper Bottle Benefits And Side Effects: तांबे की बोतल में पानी पीने का चलन ज्यादा अधिक चल रहा है. तांबे की बोतल में पानी पीना सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है. लेकिन कॉपर बोतल का इस्तेमाल करने का तरीका सही होना चाहिए. अगर गलत तरीके से कॉपर की बोतल का इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है. इससे शरीर में टॉक्सिन जमा हो सकती है. मुंबई के ऑर्थोपेडिक सर्जन और नुट्रिबाइट वेलनेस के सह-संस्थापक के मुताबिक, तांबे के बर्तनों का उपयोग करने से पहले, यह जानना आवश्यक है कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए.

डॉ. मनन वोरा के मुताबिक, तांबे की बोतल का गलत इस्तेमाल फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि, सही तरीके से इसका इस्तेमाल सेहत के लिए लाभकारी हो सकता है.

तांबे के बर्तनों का उपयोग करने के 4 तरीके

सादा पानी ही भरें- तांबे के बर्तनों में केवल सादा पानी ही भरना चाहिए. किसी भी एसिडिक पदार्थ, जैसे कि नींबू या जीरा, को इसमें नहीं मिलाना चाहिए.

गर्म पानी न भरें- तांबे के बर्तनों में गर्म पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इससे तांबे की मात्रा बढ़ जाती है.

यात्रा पर इस्तेमाल नहीं करें- तांबे के बर्तनों को यात्रा के लिए नहीं ले जाना चाहिए. इससे तांबे की मात्रा बढ़ जाती है.

साफ रखें- तांबे के बर्तनों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए. इसमें ऑक्सीकरण की परत बन जाती है, जिसे साफ करना आवश्यक है.

तांबे की बोतल का इस्तेमाल करने का सही तरीका होता है कि रात को तांबे की बोतल में पानी भरकर ढक्कन लगा दें और 6-8 घंटे के लिए छोड़ दें, सुबह उठकर सबसे पहले 1-2 गिलास पानी खाली पेट पिएं, बाकी दिन में घूंट-घूंट कर पी सकते हैं. पानी को एक साथ पीने के बजाय, धीरे-धीरे सिप-सिप करके पिएं. इसके अलावा बोतल को हफ्ते में 2-3 बार नींबू और नमक या सिरके से रगड़कर साफ करें, ताकि गंदगी और मैल जमा न हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.