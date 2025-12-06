सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए? बासी मुंह पानी पीने से क्या होता है, एक्सपर्ट से जानिए 5 फायदे

Drinking Water in Morning: सुबह उठकर पानी पीने की आदत सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता कि सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए. इसके अलावा बासी मुंह पानी पीने से क्या होता है? यूट्यूब पर चलो सेहत बनाएं चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें सुबह बासी मुंह पानी पीने के फायदे बताए हैं. सुबह खाली पेट सबसे पहले पानी पीने से सेहत को भी कई फायदे होने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाव होता है.

सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए?

दरअसल, सुबह बासी मुंह यानी ब्रश किए बिना पानी पीना एक हेल्दी आदत है, जिसे उषापान (Ushapan) भी कहा जाता है. इस समय पानी की कोई निश्चित मात्रा तय नहीं है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 1 से 2 गिलास यानी लगभग 240ml से 480ml पानी पीना फायदेमंद माना जाता है.

सुबह बासी मुंह पानी पीने से रात भर में शरीर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों यानी को बाहर निकालने में मदद मिलती है. यह किडनी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और शरीर को शुद्ध करता है.

खाली पेट पानी पीने से पाचन तंत्र एक्टिव होता है. बासी मुंह पानी पीने से कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है. आंतों की गति को सुचारू बनाता है, जिससे दिन भर का पाचन बेहतर होता है.

सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म 24% तक बढ़ सकता है. यह वजन घटाने की प्रक्रिया में मदद करता है और शरीर को अधिक कैलोरी जलाने के लिए तैयार करता है.

हेल्दी और फिट शरीर व्यक्ति को 24 घंटे में 15.5 कप यानी 3.7 लीटर पुरुषों को और 11.5 कप यानी 2.7 लीटर महिलाओं को पीना चाहिए, लेकिन यह मात्रा शारीरिक गतिविधि, तापमान और स्वास्थ्य जैसी कई बातों पर निर्भर करती है. नियमित सही मात्रा में पानी पीने से सेहत को बहुत फायदे मिलते हैं और बीमारियों से बचाव होता है.

