सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए? बासी मुंह पानी पीने से क्या होता है, एक्सपर्ट से जानिए 5 फायदे

Drinking Water in Morning: सुबह बासी मुंह यानी ब्रश किए बिना पानी पीना एक हेल्दी आदत है, जिसे उषापान भी कहा जाता है. सुबह खाली पेट पानी पीने से सेहत को बहुत फायदे मिलते हैं.

सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए?
  • सुबह खाली पेट ब्रश किए बिना पानी पीना सेहत के लिए लाभकारी आदत मानी जाती है, जिसे उषापान भी कहा जाता है
  • स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सुबह बासी मुंह एक से दो गिलास पानी पीना फायदेमंद होता है.
  • सुबह पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और किडनी की कार्यक्षमता बेहतर होकर शरीर शुद्ध होता है
Drinking Water in Morning: सुबह उठकर पानी पीने की आदत सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता कि सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए. इसके अलावा बासी मुंह पानी पीने से क्या होता है? यूट्यूब पर चलो सेहत बनाएं चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें सुबह बासी मुंह पानी पीने के फायदे बताए हैं. सुबह खाली पेट सबसे पहले पानी पीने से सेहत को भी कई फायदे होने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाव होता है.

सुबह बासी मुंह कितना पानी पीना चाहिए?

दरअसल, सुबह बासी मुंह यानी ब्रश किए बिना पानी पीना एक हेल्दी आदत है, जिसे उषापान (Ushapan) भी कहा जाता है. इस समय पानी की कोई निश्चित मात्रा तय नहीं है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 1 से 2 गिलास यानी लगभग 240ml से 480ml पानी पीना फायदेमंद माना जाता है.

डिटॉक्सिफिकेशन

सुबह बासी मुंह पानी पीने से रात भर में शरीर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों यानी को बाहर निकालने में मदद मिलती है. यह किडनी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और शरीर को शुद्ध करता है.

पाचन में सुधार

खाली पेट पानी पीने से पाचन तंत्र एक्टिव होता है. बासी मुंह पानी पीने से कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है. आंतों की गति को सुचारू बनाता है, जिससे दिन भर का पाचन बेहतर होता है.

मेटाबॉलिज्म बूस्ट

सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म 24% तक बढ़ सकता है. यह वजन घटाने की प्रक्रिया में मदद करता है और शरीर को अधिक कैलोरी जलाने के लिए तैयार करता है.

एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए?

हेल्दी और फिट शरीर व्यक्ति को 24 घंटे में 15.5 कप यानी 3.7 लीटर पुरुषों को और 11.5 कप यानी 2.7 लीटर महिलाओं को पीना चाहिए, लेकिन यह मात्रा शारीरिक गतिविधि, तापमान और स्वास्थ्य जैसी कई बातों पर निर्भर करती है. नियमित सही मात्रा में पानी पीने से सेहत को बहुत फायदे मिलते हैं और बीमारियों से बचाव होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

