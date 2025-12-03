क्या वाइन फेशियल स्किन के लिए अच्छा है? घर पर Wine Facial कैसे करें, जानिए यहां पर

Wine Facial Benefits: आजकल लोगों ने अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया है. अपनी स्किन को लेकर लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और छोटी सी छोटी समस्या पर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय सर्द हवाओं के कारण स्किन में ड्राइनेस काफी ज्यादा होने लगी है. इससे कभी-कभार स्किन फटना भी शुरू हो जाती है. साथ ही दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन जैसी समस्या तो अब बहुत ज्यादा आम होती जा रही है. अगर आप भी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहती हैं तो आप वाइन फेशियल (Wine Facial) ट्राई कर सकती हैं. इससे स्किन को इंस्टेंट ग्लो मिलता है और धीरे-धीरे डार्क स्पॉट्स भी चले जाते हैं. आइए जानते हैं वाइन फेशियल त्वचा के लिए क्यों लाभकारी है और आप घर पर कैसे इसे अपना सकती हैं...

घर पर कैसे करें वाइन फेशियल? (How to Do Wine Facial At Home)

जरूरी सामग्री

6-8 लाल अंगूर

1 चम्मच शहद

1 चम्मच योगर्ट

1 चम्मच बेसन

1 चम्मच चावल का आटा

वाइन फेशियल के लिए आपको पहले ग्रेप स्क्रब तैयार करना होगा. स्क्रब के लिए 2 चम्मच लाल अंगूर के पेस्ट के साथ 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच योगर्ट, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब आपको टोनर तैयार करना होगा. टोनर के लिए आप 6 से 8 अंगूर को पीस लें और फिर निचोड़कर रस निकाल लें. अब इस रस में गुलाबजल मिला लें, आपका टोनर तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल?

वाइन फेशियल के लिए आप पहले ग्रेप स्क्रब को हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें. इसके बाद चेहरे पर टोनर को छिड़क लें. इससे आपकी त्वचा ग्लोइंग और सोफ्ट बन जाएगी. ये जानकारी @beauty.ma5k नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी गई है.

वाइन फेशियल के फायदे (Benefits of Wine Facial)

लाल अंगूर और वाइन में ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करते हैं. इसको नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनने लगेगी.

अगर आप कील-मुहांसों से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो वाइन फेशियल करवा सकती हैं. इससे पिंपल के दाग-धब्बे कम होते हैं और फिर से होने की संभावना बहुत कम हो जाती है.

वाइन फेशियल से स्किन में लचीलापन बढ़ता है जिससे स्किन की झुर्रियां और बारीक लाइनें कम होती हैं. एजिंग साइन्स रोकने में वाइन फेशियल बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.