वेट लॉस और ग्लोइंग स्किन के लिए रोजाना ऐसे करें आंवले का सेवन, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 1 महीने में दिखेगा फर्क

Amla for Weight Loss: न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और आंवला का सेवन करने का एक तरीका बताया है. इस तरह से आंवले को डाइट में शामिल करने से आप वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, शाइनी बाल जैसे फायदे पा सकते हैं.

वेट लॉस के लिए कैसे करें आंवले का सेवन?
How to Use Amla: विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके इस्तेमाल से बाल और स्किन से जुड़ी समस्याओं में बहुत राहत मिलती है. आंवले को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. कई लोग इसे सब्जी के रूप में खाते हैं तो कुछ इसे सलाद में कच्चा ही खाना पसंद करते हैं. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और आंवला का सेवन करने का एक तरीका बताया है. इस तरह से आंवले को डाइट में शामिल करने से आप वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, शाइनी बाल जैसे फायदे पा सकते हैं.

कैसे करें डाइट में शामिल?

डॉक्टर शिखा ने आंवले का एक जूस बनाने का प्रोसेस बताया है जिसे रोजाना पीने से आपको 1 महीने में बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे. उन्होंने बताया है कि होने वाली दुल्हन जो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं या फिर ग्लोइंग स्किन की चाह रखती हैं उनके लिए ये जूस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा. 

जूस बनाने के लिए सामग्री
  • आंवला
  • कच्ची हल्दी
  • अदरक
  • करी पत्ता
  • काली मिर्च
कैसे बनाएं जूस?

इस जूस को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 1 आंवला, कच्ची हल्दी का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा, चुटकी भर काली मिर्च और 6-7 करी पत्ते लेकर मिक्सी में अच्छे से पीस लें. आपका जूस तैयार हो जाएगा, इसे आप रोज सुबह पी सकते हैं. 

क्या हैं जूस के फायदे?

न्यूट्रिशनिस्ट शिखा बताती हैं कि इसके रोजाना सेवन से स्किन ग्लो होती है, बाल मजबूत और शाइनी होते हैं और वेट लॉस भी होता है. उन्होंने बताया कि अगर आपको मैजिकल फेस ग्लो चाहिए या फिर बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहा हो तो इस ड्रिंक को रोजाना ही सुबह जरूर पीना चाहिए.

वेट लॉस में फायदेमंद

आंवले के सेवन से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. इससे फैट बर्न भी काफी जल्दी हो जाता है. साथ ही भूख को और क्रेविंग को कंट्रोल करने में भी आंवला बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इसके अलावा अगर आप अपने बालों और स्किन को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आंवले को डाइट में जरूर शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

