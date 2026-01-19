बहुत ज्यादा पसीना आता है तो क्या करें? जानें शरीर से ज्यादा पसीना आना कैसे रोकें

How to stop sweating too much: पसीना आना शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है. इससे शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है और हम ठंडक महसूस करते हैं. लेकिन जब जरूरत से ज्यादा पसीना आने लगे, खासकर हाथों, पैरों, अंडरआर्म्स या चेहरे पर, तो यह परेशानी और शर्मिंदगी का कारण बन सकता है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि आप कुछ आसान टिप्स फॉलो कर इस परेशानी से निजात भी पा सकते हैं. यहां हम आपको ऐसी ही टिप्स बता रहे हैं. आइए जानते हैं शरीर से ज्यादा पसीना आना कैसे रोकें-

सफेद बालों को काला बना सकती है ये हरी सब्जी, Kareena Kapoor की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सीक्रेट

रात में एंटीपर्सपिरेंट लगाएं

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपको जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, तो आप एंटीपर्सपिरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब, अधिकतर लोग सुबह नहाने के बाद एंटीपर्सपिरेंट लगाते हैं, लेकिन इसका सही समय रात का होता है. रात में पसीना कम आता है, जिससे एंटीपर्सपिरेंट पसीने की नलियों को बेहतर तरीके से ब्लॉक कर पाता है. ऐसे में आप रोज रात को सोने से पहले एंटीपर्सपिरेंट लगा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि आपकी त्वचा साफ और सूखी हो.

कपड़ों का चुनाव पसीने को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है. हल्के, ढीले और कॉटन जैसे फैब्रिक पहनें, जो हवा पास होने दें. सर्दियों में हमेशा कॉटन के कपड़े पहले पहनें फिर जरूरत हो तो लेयरिंग भी कर सकते हैं.

मसालेदार खाना शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जिससे ज्यादा पसीना आता है. ऐसे में अगर आपको पसीना ज्यादा आता है और आपको बाहर जाना हो या कोई जरूरी मीटिंग हो, तो तीखा खाना खाने से बचें और कैफीन से भी दूरी रखें. चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स भी पसीना बढ़ा सकते हैं.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है, अगर तमाम तरीके आजमाने के बाद भी बहुत ज्यादा पसीना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. यह हाइपरहाइड्रोसिस की समस्या हो सकती है. इसके इलाज में डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंटीपर्सपिरेंट, कुछ दवाइयां या बोटॉक्स इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं. बोटॉक्स पसीना पैदा करने वाली नसों को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देता है.

यानी पसीना आना सामान्य है, लेकिन अगर यह जरूरत से ज्यादा हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. सही आदतें, खानपान और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सलाह लेकर इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.