सफेद बालों को काला और पतले बालों को घना बना सकती है ये हरी सब्जी, Kareena Kapoor की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सीक्रेट

Green Veggie for White Hair: आजकल बालों का झड़ना, सफेद होना और पतले बाल लगभग हर उम्र की समस्या बन गई है. लोग महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकर ने एक ऐसी हरी सब्जी का नाम बताया है, जो बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. ऋजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने इस खास सब्जी के बारे में बताया है, जो आपके बालों के लिए वरदान साबित हो सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये खास सब्जी?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट शेपू को डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं. कई जगहों पर इस सब्जी को सुवा या डिल लीव्स भी कहा जाता है. ऋजुता दिवेकर बताती हैं, शेपू एक पारंपरिक भारतीय हरी सब्जी है, जिसे खासतौर पर पहले प्रसव के बाद महिलाओं के खाने में शामिल किया जाता था.

ऋजुता के मुताबिक, शेपू में फ्लेवोनॉयड्स, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये पोषक तत्व बालों को टूटने से बचाते हैं, डैमेज कम करते हैं और हेयर फॉल रोकने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं, शेपू तनाव कम करने और नींद की क्वालिटी सुधारने में भी सहायक है. अब, क्योंकि स्ट्रेस और खराब नींद बाल झड़ने और सफेद होने की बड़ी वजह होते हैं, इसलिए शेपू इन समस्याओं को जड़ से कम करने में मदद करती है.

न्यूट्रिशनिस्ट आगे कहती हैं, शेपू शरीर की थकान को दूर करती है, एनर्जी बढ़ाती है और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाती है. जब शरीर अंदर से मजबूत होता है, तो इसका सीधा असर बालों पर भी दिखता है. ऐसे में नियमित रूप से शेपू खाने से बाल घने, मजबूत और हेल्दी बन सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, शेपू के पोषक तत्वों को सही तरह से शरीर में अवशोषित करने के लिए इसे विटामिन C और विटामिन B12 से भरपूर चीजों के साथ खाना चाहिए. आप शेपू का पराठा बनाकर इसे आंवले का अचार और दही के साथ खा सकते हैं. आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और दही में विटामिन बी12 की अच्छी मात्रा पाई जाती है. ऐसे में यह कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है.

इससे अलग आप इसे आप थेपला, पराठा, भजिया में मिला सकते हैं या दाल-सब्जी में थोड़ा सा डालकर स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं.



