खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? डॉक्टर ने बताया क्या करने से तुरंत उतर जाएगी सुस्ती

Why You Get Sleepy After Eating: सर्दी के मौसम में आलस का एहसास थोड़ा बढ़ जाता है. खासकर अक्सर लोग लंच के बाद काम पर ध्यान नहीं लगा पाते. खाना खाते ही आंखों में भारीपन, सुस्ती और बार-बार नींद आने का एहसास परेशान कर देता है. कई बार तो लोग चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं. इससे वे चीजों पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाते और उनका काम धीमा पड़ जाता है. अगर आप भी अक्सर इस तरह की समस्या से परेशान रहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि इसके पीछे हमारे खाने-पीने की आदतें जिम्मेदार होती हैं. अगर इन्हें समझ लिया जाए तो सुस्ती से आसानी से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे-

लंच के बाद क्यों आती है नींद?

डॉक्टर बताती हैं, अगर आप लंच में ज्यादा रोटी, चावल या मीठी चीजें खाते हैं, तो शरीर में इंसुलिन का लेवल अचानक बढ़ जाता है. इससे थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलती है, लेकिन बाद में अचानक एनर्जी गिर जाती है. इसी एनर्जी क्रैश के कारण आपको बहुत तेज नींद आने लगती है.

जब खाना बहुत भारी और तेल से भरपूर होता है तो शरीर को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे में शरीर का अधिकतर ब्लड और एनर्जी पेट की ओर चली जाती है. नतीजा यह होता है कि दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है और आप सुस्त और नींद महसूस करने लगते हैं.

शरीर में पानी की कमी होने पर पाचन धीमा हो जाता है. खाना देर से पचता है और भारीपन महसूस होता है. इससे नींद और आलस दोनों बढ़ जाते हैं.

अगर बीती रात आपकी नींद ठीक से नहीं हुई, तो दिन में खाना खाने के बाद शरीर और ज्यादा रिलैक्स मोड में चला जाता है. इससे नींद और ज्यादा तेज आने लगती है.

इन सब से अलग अगर हर मील के बाद आपको नींद आती है, चाहे आप हल्का ही खाना क्यों न खाएं, तो इसके पीछे एनीमिया (खून की कमी) या थायरॉइड की समस्या भी हो सकती है. ऐसे मामलों में डॉक्टर से चेक-अप करवाना जरूरी है.

इसके लिए हमेशा खाना हल्का और संतुलित रखें. ज्यादा कार्ब्स और तली चीजें खाने से बचें.

खाने के बाद 5–10 मिनट हल्की वॉक कर लें.

दिन में पर्याप्त पानी पिएं.

सोने का समय ठीक करें ताकि रात की नींद पूरी हो सके.

इन सब से अलग अगर समस्या रोज होती है, तो हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं.

खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत नींद सामान्य है, लेकिन अगर यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे तो अपनी आदतों को सुधारना और जरूरत होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

