5 मिनट में आएगी गहरी नींद, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया रात को दूध में एक चुटकी मिलाकर पी लें ये पाउडर

How To Sleep Better: नींद अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है. हालांकि, आज के समय में ज्यादातर लोग नींद न आने की समस्या से परेशान रहते हैं. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- तनाव, ओवरथिंकिंग, खराब लाइफस्टाइल, मोबाइल स्क्रीन की ब्लू लाइट या काम का प्रेशर. ये तमाम कारण हमारी नींद की क्वालिटी को खराब कर देते हैं. ऐसे में फिर कई लोग मजबूरी में नींद की गोलियां तक लेने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, इस तरह की दवाओं के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको गहरी और सुकून भरी नींद सोने का एक नेचुरल तरीका बता रहे हैं. ये खास तरीका हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

नींद न आने पर क्या करें?

इसके लिए डॉक्टर रात को जायफल (Nutmeg) का सेवन करने की सलाह देते हैं.

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, आयुर्वेद में जायफल को एक प्राकृतिक नींद लाने वाली औषधि माना गया है. इसमें माइरोस्टिसिन (Myristicin) नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो दिमाग को शांत करता है और सिरोटोनिन हार्मोन को सक्रिय करता है. सिरोटोनिन से मेलाटोनिन बनता है, जो नींद लाने में अहम भूमिका निभाता है.

डॉक्टर आगे कहते हैं, एक छोटी स्टडी में देखा गया है कि हर रात 2 ग्राम जायफल खाने से 15 दिनों में लोगों की नींद का समय 3.5 घंटे से बढ़कर लगभग 7 घंटे हो गया. सबसे अच्छी बात यह रही कि इससे न केवल नींद की क्वालिटी बनी रही बल्कि किसी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए.

डॉक्टर जैदी के मुताबिक, सोने से लगभग 30 मिनट पहले एक गिलास गर्म दूध लें.

इसमें एक चुटकी (1/4 चम्मच या उससे भी कम) जायफल पाउडर डालें.

चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं.

इस दूध को आराम से बैठकर धीरे-धीरे पिएं और फिर मोबाइल या टीवी देखने से बचें.

कमरे की लाइट बंद करके रिलैक्स होकर सो जाएं. इससे दिमाग शांत होगा और गहरी नींद आएगी.

तमाम फायदों के बावजूद डॉक्टर जायफल को ज्यादा मात्रा में न लेने की सलाह देते हैं. ज्यादा सेवन से चक्कर, घबराहट और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, लिवर या किडनी की बीमारी वाले लोग इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

इन सब से अलग अगर आप एंटी-डिप्रेसेंट या नींद की दवाएं ले रहे हैं, तो जायफल का इस्तेमाल न करें.

डॉक्टर जैदी के मुताबिक, नींद के लिए स्लीपिंग पिल्स पर निर्भर होना सही नहीं है. सही मात्रा में लिया गया जायफल वाला दूध आपकी नींद की क्वालिटी को बढ़ा सकता है और आपको ताजगी के साथ सुबह उठने में मदद कर सकता है. यह एक प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है, लेकिन इसका सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.