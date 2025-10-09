विज्ञापन

Diwali Cleaning Tips: बच्चों ने दीवार पर बना दी है पेंटिंग? दिवाली से पहले दीवारों से पेन-पेंसिल और क्रेयॉन्स के दाग ऐसे करें साफ

Diwali cleaning tips and tricks: यहां हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिनसे आप बिना दीवारों का रंग खराब किए पेन-पेंसिल और क्रेयॉन्स के दाग को हटा सकते हैं.

दीवारों से कैसे साफ करें पेन-पेंसिल और क्रेयॉन्स के दाग?

Diwali Cleaning Tips: दीवाली आने से पहले हर घर में सफाई का माहौल शुरू हो जाता है. लोग घर के एक-एक कोने को साफ करने में लग जाते हैं. लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती होती है दीवारों को साफ करना. कई बार बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए दीवारों पर पेन, पेंसिल और क्रेयॉन्स से पेंटिंग बना देते हैं. ऐसे में ये निशान साफ करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. अगर आपके घर की दीवारों पर भी इस तरह के निशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिनसे आप बिना दीवारों का रंग खराब किए इन दागों को हटा सकते हैं.

इन नुस्खों से साफ करें घर की दीवारें

बेकिंग सोडा का जादू (Baking Soda)

बेकिंग सोडा एक बहुत ही असरदार नेचुरल क्लीनर है. एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाएं और मुलायम कपड़े या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें. कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि दीवार पर बने निशान धीरे-धीरे गायब होने लगेंगे.

सफेद सिरका (White Vinegar)

सफेद सिरका भी एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है. एक मुलायम कपड़ा या स्पंज लें, उसे सफेद सिरके में भिगोएं और दीवार पर बने निशानों पर हल्के हाथों से पोंछें. सिरका क्रेयॉन और मार्कर के रंगों को आसानी से ढीला कर देता है, जिससे दीवार फिर से साफ-सुथरी दिखने लगती है.

टूथपेस्ट का कमाल (Toothpaste)

टूथपेस्ट सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं, दीवारों की सफाई में भी आपके बड़े काम आ सकता है. लेकिन इसके लिए नॉन-जेल टूथपेस्ट (सफेद वाला) ही इस्तेमाल करें. टूथपेस्ट को निशान वाले हिस्से पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें, फिर गीले कपड़े से पोंछ दें. थोड़ी देर बाद दाग गायब हो जाएंगे और दीवार पहले जैसी दिखने लगेगी.

माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल

अगर दाग बहुत हल्के हैं, तो केवल एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े से भी दीवारों को पोंछना काफी होता है. यह कपड़ा धूल और हल्के निशानों को बिना दीवार के रंग को नुकसान पहुंचाए साफ कर देता है.

मार्केट में मिलने वाले स्पेशल क्लीनर

अगर दीवार पर बहुत पुराने या जिद्दी दाग हैं, तो आप मार्केट में मिलने वाले स्पेशल वॉल क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये क्लीनर खास तौर पर पेंट, क्रेयॉन और मार्कर के दागों को हटाने के लिए बनाए जाते हैं.

बस इन आसान घरेलू तरीकों को अपनाकर आप अपने घर की दीवारों को फिर से चमकदार बना सकते हैं.

