सुबह के समय पेट में गैस क्यों बनती है? डॉक्टर ने बताया सुबह-सुबह पेट में गैस बने तो क्या करें, तुरंत मिल जाएगा आराम

What causes gas in the morning: सुबह के समय पेट में गैस बनना एक बहुत आम समस्या है. कई लोग उठते ही पेट फूलने, पेट में भारीपन, खट्टी डकार आना या सीने में जलन महसूस होना जैसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं. इसके पीछे कुछ खास कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- रातभर पेट खाली रहना, देर से सोना, डिनर में ज्यादा मसालेदार या ऑयली चीजें खाना आदि. अब, सवाल यह है कि इस समस्या से राहत कैसे पाई जाए? इसके लिए मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो डॉक्टर ने इस परेशानी से तुरंत राहत पाने के लिए 5 आसान और असरदार घरेलू उपाय बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सुबह-सुबह पेट में गैस बने तो क्या करें?

सुबह उठते ही गुनगुने पानी में थोड़ा सा अजवाइन या जीरा डालकर पी लें. ये दोनों ही चीजें पाचन को तेज करती हैं और पेट के एंजाइम्स को एक्टिवेट करती हैं. इससे गैस जल्दी निकलती है, पेट हल्का महसूस होता है और पूरे दिन पाचन बेहतर रहता है. जिन लोगों को अक्सर गैस रहती है, वे इसे रोज अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

डॉक्टर शालिनी कहती हैं कि सुबह मात्र 5 मिनट तक गहरी सांस लेने से अनुलोम-विसोम शरीर में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचती है. इससे स्ट्रेस कम होता है और पेट में एसिड भी कम बनता है. जिन लोगों को एसिडिटी, जलन या रिफ्लक्स की शिकायत रहती है, उनके लिए यह बेहद फायदेमंद है.

नंबर 3- उठते ही हल्का नाश्ता करें

अगर आपको खाली पेट गैस बनती है, तो उठने के 30 मिनट के अंदर कुछ हल्का जरूर खाएं. जैसे- भीगे बादाम, एक केला आदि. इससे पेट में गैस बनने की प्रक्रिया रुकती है और पाचन तंत्र को तुरंत काम करने का संकेत मिलता है. खाली पेट रहने से एसिड बढ़ता है, जो गैस और जलन का कारण बनता है.

हल्की सुबह की धूप शरीर और पाचन दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है. रोज 5 मिनट सूरज की हल्की किरणों में बैठने से गट हेल्थ बेहतर होती है और शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट होती है. इससे पेट की समस्याओं में प्राकृतिक रूप से सुधार आता है.

इन सब से अलग खाली पेट चाय या कॉफी न पिएं. सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने से पेट का एसिड बढ़ जाता है, जिससे पूरे दिन गैस और जलन बनी रह सकती है. बेहतर है कि पहले कुछ हल्का खाएं और फिर चाय-कॉफी लें.

इन 5 बातों को फॉलो कर आप सुबह के समय पेट में बनने वाली गैस और इसके कारण होने वाली तकलीफों से राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.