नए काम से पहले दही-चीनी नहीं, खाएं ये चीजें, तुरंत दूर हो जाएगी घबराहट, दिमाग रहेगा फोकस्ड

Best Food For Brain: अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट होना बेहद जरूरी है. खाना सिर्फ हमारे शरीर को ताकत ही नहीं देता है, बल्कि दिमाग और मूड पर भी सीधा असर डालता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और उसपर काम के दबाव के चलते स्ट्रेस होना, मूड लो रहना या घबराहट और बेचैनी महसूस होना बेहद आम समस्याएं हो गई हैं. खासकर कई बार नए काम की शुरुआत से पहले या किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और मीटिंग के समय घबराहट और बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ खास चीजों का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसी कड़ी में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में पोषण विशेषज्ञ ने कुछ खास फूड बताए हैं, जो मोटिवेशन बढ़ाने, घबराहट-स्ट्रेस दूर करने और दिमाग को फोकस्ड रखने में तुरंत असर दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
मोटिवेशन बढ़ाने के लिए
न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है या आप सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो चने, अंडे या पनीर खाएं. इनमें टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है, जो दिमाग में डोपामिन बढ़ाता है. इससे एनर्जी और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं.घबराहट और बेचैनी कम करने के लिए
अगर आप किसी नए काम से पहले नर्वस हैं तो ओट्स, केला या सीड्स (जैसे सूरजमुखी या कद्दू के बीज) खा सकते हैं. इनमें ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम होता है, जो दिमाग को शांत करते हैं और तनाव घटाते हैं.नर्वसनेस दूर करने के लिए
कद्दू के बीज मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं. ये न सिर्फ नर्वस सिस्टम को आराम देते हैं बल्कि घबराहट भी कम करते हैं.लो मूड ठीक करने के लिए
अगर आपका मूड ठीक नहीं है या आप उदासी महसूस कर रहे हैं, तो डार्क चॉकलेट खाएं. इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो दिमाग में ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं और मूड को अच्छा बनाते हैं.ब्रेन फॉग के लिए
कभी-कभी ज्यादा काम या तनाव से दिमाग थका-थका लगता है और फोकस नहीं हो पाता. ऐसे समय ब्लूबेरी और अखरोट खाना फायदेमंद है. इन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो याददाश्त और एकाग्रता को बेहतर करते हैं.
इस तरह सही चीजों को डाइट का हिस्सा बनाकर आप अपने ब्रेन के फंक्शन को बूस्ट कर सकते हैं और स्ट्रेस या घबराहट जैसी परेशानियों से भी दूर रह सकते हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
