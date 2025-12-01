खरीदने से पहले कैसे करें खट्टे और मीठे संतरे की पहचान? ये रही सबसे आसान टिप्स और ट्रिक्स

- संतरा खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है.
Mithe Santre Ki Pahchan Kaise Karen: संतरा खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, साथ में सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई बीमारियों को दूर करने में मददगार होते हैं. अधिकतर सर्दियों के मौसम में इस फल का सेवन किया जाता है. ऐसे में बाजार से खरीदते वक्त खट्टे और मीठे संतरे में अंतर कर पाना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कई बार तो हम बाजार से इतने ज्यादा खट्टे संतरे ले आते हैं कि उन्हें खा पाना ही काफी मुश्किल हो जाता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप खरीदने से पहले खट्टे और मीठे संतरे की पहचान कर सकेंगे. आइए जानते हैं...
वजन से लगाएं पता
अगर आप जानना चाहते हैं कि संतरा खट्टा है या मीठा तो सबसे पहले उसका वजन चेक करें. वजन में हल्के संतरे से पता लगाया जा सकता है कि उसमें पानी कम है और वह खट्टा हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर अगर संतरा वजन में हैवी महसूस हो रहा है तो समझ जाएं कि उसमें रस की मात्रा ज्यादा है और ये मीठा हो सकता है.संतरे को सूंघकर देखें
मीठे फलों की पहचान उनको सूंघकर किया जा सकता है. अगर संतरा सूंघकर आपको मीठी सुगंध आती है तो ये मीठा और ताजा हो सकता है. वहीं, अगर संतरा खट्टा होगा तो उसमें से अच्छी खुशबू नहीं आएगी.साइज से करें पहचान
आमतौर पर छोटे और हल्के दिखने वाले संतरे खट्टे होते हैं. वहीं, बड़े और वजन में भारी संतरे अधिकतर स्वाद में मीठे होते हैं. ऐसे में आप जब भी बाजार से संतरे खरीदने जाएं तो उनका साइज जरूर चेक कर लें.सतह और रंग पर दें ध्यान
अगर संतरे की सतह पर हल्का उभार या फिर रुखड़ापन है तो समझ जाएं कि फल ताजा और मीठा है. वहीं, यही फल आपको पिलपिला लगे या फिर छिलके पर दाग-धब्बे नजर आएं तो ये खट्टा हो सकता है. आप ऐसे संतरे को खरीदने से बचें.संतरे में मौजूद पोषक तत्व
संतरे में विटामिन सी, बी, पोटैशियम, फाइबर, कोलीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में संतरा बहुत मददगार साबित होता है. इसके अलावा संतरे के सेवन से बीपी कंट्रोल और हार्ट हेल्दी रहता है.
