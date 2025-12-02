Air Purifier के बिना कैसे रखें घर की हवा को साफ? प्रदूषण में जरूर अपनाएं ये 5 टिप्स और ट्रिक्स

House Cleaning Without Air Purifier: आजकल खासतौर से दिल्ली-एनसीआर और आसपास की जगहों में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. हवा का AQI लेवल इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि लोगों का सांस लेना तक बहुत मुश्किल हो गया है. कई लोगों ने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है. ऐसे में लोग घर के अंदर ही अपनी अधिकतर एक्टिविटीज करना पसंद कर रहे हैं. इसके चलते घर की हवा को साफ रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके लिए घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन कई बार बजट के कारण Air Purifier रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. आज हम आपको ऐसी 5 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप एयर प्यूरीफायर के बिना घर की हवा को साफ और धूल मुक्त रख सकते हैं. प्रदूषण के दौरान ये तरीके बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं.

1. वैक्यूम से सफाई

प्रदूषण में घर की सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में धूल से बचते हुए सफाई करने का सबसे आसान तरीका वैक्यूमिंग है. अगर आप भी अपने घर के कारपेट, सोफे को साफ करना चाहते हैं तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें. इससे घर के अंदर धूल नहीं होगी और सफाई भी अच्छे से हो जाएगी.

सूखे कपड़े या फिर झाड़ू की मदद से सफाई करने से घर में काफी ज्यादा धूल फैल सकती है. ऐसे में आप सफाई के लिए गीले कपड़े का ज्यादा प्रयोग करें. इससे आप टेबल, खिड़की, दरवाजे, शेल्फ साफ कर सकते हैं.

घर की हवा को साफ बनाने के लिए बाहर के प्रदूषण को अंदर आने से रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इसके लिए आप घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें. केवल अच्छी धूप के समय ही खिड़कियां-दरवाजें खोलें. इसके अलावा आप खिड़कियों और दरवाजों के गैप को अखबार या फोम की मदद से बंद कर दें.

हवा को साफ और शुद्ध बनाने का सबसे नेचुरल तरीका है कि आप घर में कुछ पौधे लगा दें. आप घर में मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली जैसे पौधे लगा सकते हैं.

डॉग, कैट जैसे पालतू जानवरों के बालों में मौजूद धूल हवा में मिलकर एलर्जी कर सकती है. ऐसे में खासतौर से प्रदूषण के दौरान अपने पालतू जानवरों की नियमित रूप से सफाई करें. साथ ही उनके रहने वाली जगह को भी अच्छे से साफ करते रहें.

