'जहां चाहते हैं बाल उगाना, बस वहीं लगाना', आयुर्वेद‍िक डॉक्‍टर की कड़ी चेतावनी, घर पर सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा तैयार

Hair Growth Tips: हर क‍िसी का सपना होता है लंबे, काले और घने बालों का. अगर बाल झड़ने या पतले होने लगते हैं, तो अपने आप में ये एक बड़ी समस्‍या है. आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान ने एक खास तेल घर बनाकर लगाने की सलाह दी है, जो बाल उगाने में बेहद सहायक है.

गंजे स्थान पर बाल जल्दी कैसे उगाएं?

Hair Growth Tips: क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपके बाल खूब घने हों. लंबे और मजबूत बालों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते. इसके लिए हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन कई बार नतीजा उल्टा हो जाता है. बाल (Home Remedies To Treat Hair) बढ़ने की बजाय टूटने और झड़ने लगते हैं. महंगे से महंगा हेयर ट्रीटमेंट (Treatment For Hair Growth) भी धोखा दे सकता है. और, बालों की ग्रोथ की जगह उनके झड़ने का कारण बन सकता है. यही वजह है कि आज हम आपको एक आसान घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं. जो आपके बालों की ग्रोथ नेचुरली बढ़ा सकता है.

बालों की ग्रोथ बढ़ाने का तरीका (How To Increase Hair Growth Naturally)

बालों की देखभाल मुश्किल नहीं है


ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बालों को हेल्दी रखना बहुत मुश्किल है. लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लाइफस्टाइल नियमित हो तो बालों पर काफी असर पड़ सकता है. सही डाइट और हेल्दी हेबिट्स अपनाई जाए तो बालों का हाल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है. अक्सर महिलाएं बाल झड़ने और पतले होने की समस्या से परेशान रहती हैं. इससे बाल रूखे और बेजान दिखते हैं. अगर आप भी इस परेशानी से बचना चाहती हैं तो महंगे प्रोडक्ट्स की जगह घरेलू नुस्खा ट्राई कर सकती हैं.

घरेलू नुस्खा क्या है?


आयुर्वेद में बालों से जुड़ी कई समस्याओं के हल बताए गए हैं. इन्हीं में से एक नुस्खा वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान ने बताया है, जोक‍ि रामबाण नुस्‍खा है. इस नुस्खे की खासियत ये है कि इसमें बस 3 तेलों का इस्तेमाल करना है और ये तीनों ही घर पर आसानी से मिल जाते हैं. अगर यह जड़ी बूटी वाला तेल बना ल‍िया और ऐसी जगह लगाया जहां बाल उगाना चाहते हैं, तो डॉक्‍टर का कहना है क‍ि आपको कुछ ही द‍िनों में लाभकारी नतीजे द‍िखाई देने लगेंगे. 
• बादाम का तेल
• अरंडी (कैस्टर) का तेल
• नारियल का तेल
इन तीनों तेलों को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करना है.
ध्यान रखें  कि डॉक्टर जेडी ने चेतावनी दी है कि इस तेल को सिर्फ वहीं लगाएं जहां आप बाल उगाना चाहते हैं. अगर गलती से इसे चेहरे या हाथ-पैर पर लगा लिया तो वहां भी बाल आ सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?


सबसे पहले एक कटोरी लें और उसमें तीनों तेल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाएं. फिर इस मिश्रण को अपनी हथेली में लें और दोनों हथेलियों को रगड़कर हल्का गर्म करें. अब इस तेल को सिर के उस हिस्से पर लगाएं जहां बाल कम हैं या खाली जगह दिख रही है.
नियमित रूप से लगाने से आपको धीरे धीरे फर्क नजर आने लगेगा.

इन तेलों के फायदे | Benefits of these oils


बादाम का तेल - इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है. ये जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का रूखापन दूर करता है और झड़ने की समस्या कम करता है.
कैस्टर ऑयल - ये तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे नए बाल जल्दी उगते हैं. ये बालों को घना और काला बनाने में भी मदद करता है. साथ ही डैंड्रफ की समस्या को भी कम करता है.
नारियल तेल - इसे तो बालों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है. नारियल तेल से बालों को पोषण मिलता है. टूटना, झड़ना कम होता है और बाल नेचुरली सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं.

