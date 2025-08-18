Collagen बढ़ा देगी ये क्रीम, रात में लगाकर सोने से चेहरे से साफ हो जाएंगी झुर्रिया, सुबह बिना मेकअप दिखेगा ग्लो

Skin Care: स्किन को लंबे समय तक हेल्दी और यंग बनाए रखने में कोलेजन की अहम भूमिका होती है. यही आपकी त्वचा को निखार और ग्लो देता है. हालांकि, 25 साल की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा ढीली पड़ने लगती है और चेहरे की चमक खो जाती है. ऐसे में लोग बाजार में मिलने वाली महंगी क्रीम और सीरम का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, कई बार इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल फायदे की बजाय उल्टा त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. ऐसे में यहां हम आपको एक नेचुरल कोलेजन बूस्टर नाइट क्रीम बनने का खास तरीका बता रहे हैं. ये क्रीम पूरी तरह नेचुरल है, जिससे इसका आपकी त्वचा पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें आपको आसानी से घर पर मिल भी जाएंगी.

Coffee और सिगरेट पीकर पीले पड़ चुके हैं दांत? डॉक्टर ने बताया इन 3 तरीकों से सफेद हो जाएंगे Yellow Teeth

चाहिए होंगी ये चीजें

नेचुरल कोलेजन बूस्टर नाइट क्रीम बनने के लिए आपको 1 ताजा चुकंदर

1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च

70ml गुलाब जल

2 बड़े चम्मच अलसी के बीज (फ्लैक्स सीड्स)

1 बड़ा चम्मच बादाम का तेल और

10 बूंद जोजोबा ऑयल की जरूरत होगी.

इसके लिए सबसे पहले चुकंदर को छीलकर कद्दूकस करें और उसका रस निकाल लें.

अब, एक पैन में चुकंदर का रस, गुलाब जल और कॉर्नस्टार्च डालें. धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें जब तक क्रीमी टेक्सचर न बन जाए.

अलसी को पानी में 4–5 मिनट उबालें और जब जेल जैसा बन जाए तो छान लें. यह स्किन को डीप मॉइस्चर देता है.

चुकंदर का मिश्रण ठंडा होने पर इसमें अलसी का तैयार जेल, बादाम का तेल और जोजोबा ऑयल मिलाएं.

सभी चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें.

इतना करते ही आपकी क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी.

इसे एक साफ ग्लास के कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें.

इस क्रीम को आप 7 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

रात में चेहरा धोकर क्रीम को हल्के हाथों से ऊपर की ओर मसाज करते हुए लगाएं. रातभर इसे लगे रहने दें और सुबह गुनगुने पानी से धो लें.

चुकंदर

सबसे पहले बात चुकंदर की करें, तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है जो कोलेजन बनाने में मदद करता है.

अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है.

गुलाब जल स्किन का pH बैलेंस बनाए रखता है, साथ ही स्किन को फ्रेश रखता है.

बादाम और जोजोबा ऑयल में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है. ये सभी भी स्किन के लिए बेहद जरूरी हैं.

इस तरह इस क्रीम का इस्तेमाल आपको फायदा पहुंचा सकता है.

गौरतलब है कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है. ऐसे में क्रीम के इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

इसके अलावा हमेशा SPF का इस्तेमाल करें, क्योंकि सूरज की रोशनी कोलेजन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.