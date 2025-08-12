चिपचिपे और फ्लैट दिख रहे हैं बाल तो झटपट कर लें ये आसान काम, बिना किसी प्रोडक्ट के तुरंत बढ़ जाएगा Volume

How to add volume to your hair: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बाल फ्रैश धोने के बाद भी कुछ समय बाद ही चिपचिपे दिखने लगते हैं. खासकर मानसून में ऐसा ज्यादा होता है. इससे उनका पूरा लुक खराब हो जाता है. ऐसे में फिर वे हेयरस्प्रे, मूस या ड्राई शैम्पू जैसे प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं. हालांकि, रोज-रोज इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बालों को डैमेज कर सकता है, साथ ही इससे जेब खर्च भी बढ़ जाता है. ऐसे में यहां हम आपको एक बेहद आसान ट्रिक बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप बिना किसी प्रोडक्ट के बालों में तुरंत वॉल्यूम ला सकते हैं. ये कमाल की ट्रिक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर आयशा सांघी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

पतले और चिपचिपे बालों में कैसे बढ़ाएं वॉल्यूम?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में आयशा बताती हैं, अगर आपके बाल नेचुरली फाइन हैं या फ्लैट दिख रहे हैं, तो थोड़ी सी स्मार्ट स्टाइलिंग से इन्हें फुलर और वॉल्यूम वाला दिखाया जा सकता है. इसके लिए-

हर बार शैंपू करने के बाद ड्रायर की मदद से बालों को सुखाएं.

ऐसा करते हुए सबसे पहले सिर को नीचे की तरफ झुका लें.

अब, बालों को फ्लिप करें और सिर से नीचे की ओर ड्रायर चलाएं.

एक बार ऐसा करने पर साइड बदलकर, ड्रायर से हवा दें.

ब्यूटी एक्सपर्ट बताती हैं, ये ट्रिक आपके रूट्स को ऊपर उठाती है और तुरंत वॉल्यूम देती है.

आयशा बताती हैं, ये तरीका गीले बालों पर सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन अगर जल्दी है तो सूखे बालों पर भी इसे आजमा सकते हैं. वहीं, इसके लिए आपको बालों पर कोई भी प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है. यानी बालों पर केमिकल लोड नहीं पड़ेगा. आप केवल ड्रायर की मदद से बालों में वॉल्यूम एड कर सकते हैं.

ऐसे में अगली बार जब भी आपको अपने बाल फ्लैट लगें, तब आप इस हैक को आजमा सकते हैं. इससे आपके बाल 5 मिनट में बाउंसी और वॉल्यूम से भरपूर दिखने लगेंगे.

