How to get rid of the smell of ghee: घी भारतीय खाने का अहम हिस्सा होता है. ये न केवल खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ाने का काम करता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. अब, बाजार में मिलने वाला घी मिलावटी हो सकता है, ऐसे में ज्यादातर लोग घर पर ही मलाई से घी बनाना ज्यादा बेहतर समझते हैं. हालांकि, इसके साथ एक और परेशानी बढ़ जाती है. दरअसल, जब भी घर में देसी घी बनाया जाता है, तो उसकी तेज गंध अक्सर पूरे घर में फैल जाती है. कई बार तो ये महक इतनी तेज होती है कि घर में टिक पाना मुश्किल हो जाता है. अगर आपको भी ये स्मेल नहीं पसंद, तो यहां हम आपको इससे निजात पाने का एक बेहद आसान नुस्खा बता रहे हैं.

मामले को लेकर फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने इस समस्या का एक बेहद आसान और कारगर उपाय बताया है.

घी बनाते हुए कैसे पाएं बदबू से छुटकारा?

दीप्ति कपूर बताती हैं, 'इसके लिए आपको केवल एक चीज की जरूरत होगी. जब आप घी बना रहे हों, तो उसी समय गैस के पास एक छोटी कटोरी में व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका भरकर रख दें. बस इतना करने से ही घी की सारी बदबू गायब हो जाएगी.'

दीप्ति कपूर के मुताबिक, व्हाइट विनेगर हवा में मौजूद गंध को सोखने की क्षमता रखता है. जैसे ही घी गर्म होता है, उससे तेज गंध निकलना शुरू हो जाती है. ऐसे में सिरका हवा में घुलती इस महक को सोख लेता है, जिससे वह पूरे घर में फैलती नहीं है.

बता दें कि सफेद सिरका केवल घी की बदबू ही नहीं, बल्कि अन्य रसोई की दुर्गंध जैसे तली-भुनी चीजों, जलने की गंध या प्याज-लहसुन की तेज महक को भी कम करने में मदद कर सकता है. ऐसे में आप खाना बनाते हुए भी इस नुस्खे को आजमा सकते हैं. आप किचन में एक कटोरी में सफेद सिरका भरकर रख सकते हैं. इससे किचन की स्मैल सारे घर में नहीं फैलेगी.

